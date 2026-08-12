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Resultados de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico: ¿Cómo revisar si lo obtuviste?

Según informó el Gobierno, en esta ocasión la entrega del subsidio marcó un récord de beneficiarios, llegando a 1.926.830 hogares, 232.993 más que en el proceso anterior.

Leonardo Medina
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Resultados de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico: ¿Cómo revisar si lo obtuviste?

A partir de este miércoles 12 de agosto se encuentran disponibles los resultados de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico, beneficio que entrega un descuento en las cuentas de la luz.

Este proceso se encontraba dirigido a las familias pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). Todo esto, considerando información disponible hasta la segunda quincena de mayo.

Según informó el Gobierno, en esta ocasión la entrega del subsidio marcó un récord de beneficiarios, llegando a 1.926.830 hogares. Es decir, 232.993 más que en el proceso anterior. 

¿Cómo revisar los resultados?

Para consultar si recibirás la ayuda, es necesario ingresar al sitio oficial del Subsidio Eléctrico, donde hay que acceder con la Clave Única. 

De igual forma, la información se puede revisar en la Ventanilla Única Social.

En tanto, la quinta convocatoria abarca el segundo semestre 2026 y se entregará en 6 cuotas. El descuento se verá reflejado en la cuenta de electricidad desde septiembre de 2026, según los tiempos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica.

Respecto a los montos, en esta oportunidad los descuentos eran los siguientes: 

  • Hogares de 1 integrante: $17.346
  • Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548
  • Hogares de 4 o más integrantes: $32.224
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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