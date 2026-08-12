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Marcelo Lagos aclara si el terremoto ocurrido Colombia podría generar un sismo en Chile

En conversación con Radio Agricultura, el geógrafo recordó que Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo. Por ello, mantiene permanentemente la posibilidad de registrar terremotos de gran magnitud.

Eduardo Córdova
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Marcelo Lagos aclara si el terremoto ocurrido Colombia podría generar un sismo en Chile

El terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia generó preocupación en distintos países de la región. El fenómeno también reabrió una interrogante habitual entre los chilenos: si un movimiento de estas características puede anticipar un terremoto en Chile.

El geógrafo Marcelo Lagos descartó que exista una relación directa entre un terremoto ocurrido en Colombia y uno en territorio chileno, de acuerdo a La Hora.

“No viene para acá”, afirmó el experto al referirse al fenómeno registrado en Colombia.

Lagos explicó que el terremoto colombiano responde a un proceso tectónico diferente al que determina la actividad sísmica en Chile. Ambos países se encuentran en contextos geológicos distintos.

Por esta razón, un terremoto registrado en Colombia no desencadena ni anticipa necesariamente un movimiento telúrico en Chile, según explicó el especialista.

Chile mantiene su propia realidad sísmica

En conversación con Radio Agricultura, Lagos recordó que Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo. Por ello, mantiene permanentemente la posibilidad de registrar terremotos de gran magnitud.

El académico sostuvo que la preparación ante un eventual terremoto debe ser permanente y no depender de los movimientos sísmicos registrados en otros países.

“Chile tiene su propia dinámica sísmica”, enfatizó el especialista.

Los grandes terremotos responden a procesos de acumulación y liberación de energía asociados a las características tectónicas de cada zona, explicó Lagos.

Marcelo Lagos llama a evitar especulaciones

El geógrafo también advirtió sobre las teorías que suelen circular en redes sociales después de grandes terremotos. Entre ellas se encuentran afirmaciones que plantean que un sismo puede “viajar” desde un país hacia otro.

Lagos reiteró que no existe evidencia científica que permita establecer una relación de ese tipo. También recalcó que los terremotos no pueden predecirse a partir de movimientos registrados en otros lugares del continente.

Pese a ello, Chile continúa altamente expuesto a terremotos debido a sus características tectónicas. Por esta razón, el especialista recomendó mantener actualizados los planes familiares de emergencia.

Además, aconsejó contar con un kit para enfrentar emergencias y seguir las instrucciones de las autoridades ante un movimiento telúrico de gran intensidad.

Source Texto: La Nación / Foto: X
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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