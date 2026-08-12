OMS cuestiona decisión de Trump sobre reducción de vacunas infantiles recomendadas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) criticó este miércoles las nuevas políticas sanitarias anunciadas por el presidente de EEUU, Donald Trump, respecto a la reducción de las vacunas infantiles recomendadas.

Trump firmó esta semana una orden que reduce de 18 a 11 las enfermedades contra las que el gobierno recomienda vacunar a todos los niños. La medida, impulsada junto al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., también establece nuevas categorías para otras inmunizaciones.

De esta forma, la iniciativa deja vacunas contra la influenza, el Covid-19, la hepatitis A y B, el rotavirus y la meningitis bajo criterios de riesgo o de decisión compartida entre padres y médicos. En paralelo, ordena revisar el calendario federal de vacunación infantil.

La crítica del director general de la OMS

En ese marco, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuestionó la medida en su cuenta de X. Por un lado, remarcó que esto “no está en consonancia con décadas de evidencia científica”.

“La política de vacunación debe estar guiada por una revisión rigurosa, independiente y transparente de la mejor evidencia científica disponible, y no por la influencia política”, añadió, según consignó Emol.

El líder del organismo planteó que estos cambios no tienen en cuenta evidencias científicas, “que muestran cuándo los niños son más vulnerables a las enfermedades, cuándo las vacunas proporcionan la mayor protección, cuántas dosis son necesarias y qué vacunas pueden administrarse juntas de forma segura”.

“Retrasar las vacunas o separar innecesariamente las dosis no hace que la vacunación sea más segura”, sostuvo. A la vez, indicó que esto “puede dejar a los niños desprotegidos”.

En paralelo, comentó que “todo padre quiere mantener a sus hijos a salvo”. En ese sentido, precisó que “las vacunas se encuentran entre las herramientas más eficaces para hacerlo, ya que permiten prevenir enfermedades mortales”.