Diputadas impulsan proyectos para instaurar el Día Nacional de la Oración y el Día Nacional de la Biblia

Las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz, ambas del Partido Social Cristiano (PSC), junto a parlamentarios de distintas bancadas, presentaron dos proyectos de resolución dirigidos al Presidente de la República. Esto para solicitar la instauración del Día Nacional de la Oración y del Día Nacional de la Biblia en nuestro país.

Una iniciativa propone establecer el primer domingo de marzo de cada año como el Día Nacional de la Oración. Mientras que la otra busca declarar el último domingo de septiembre como el Día Nacional de la Biblia. Fecha que además se enmarca en el Mes de la Biblia, celebrado anualmente por diversas iglesias cristianas en el mundo.

“Hemos presentado al Ejecutivo dos proyectos de resolución de forma transversal. Donde solicitamos al Presidente de la República que establezca como Día Nacional de la Oración el primer domingo de marzo de cada año. Y, al mismo tiempo, que se establezca como Día Nacional de la Biblia el último domingo de septiembre de cada año, enmarcado además en el Mes de la Biblia que celebramos todos los años a nivel mundial”, señaló la diputada Sara Concha.

La parlamentaria Francesca Muñoz dijo “nuestra Constitución Política reconoce que el Estado debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan la mayor realización espiritual de las personas. La oración y la Biblia forman parte esencial de la fe cristiana. Y de ellas emanan principios como la dignidad de la persona humana, la solidaridad, el respeto y la protección de la familia”.

“Confío en que ambas solicitudes tendrán una buena acogida en la Cámara de Diputados y por parte del Gobierno”.

“Creemos que esta iniciativa sería un hito importante”

El diputado Eduardo Durán (RN) agregó “creemos que esta iniciativa sería un hito importante, porque significaría que Chile, como República, reconoce estas expresiones de fe. Y el aporte espiritual, social y cultural que el cristianismo ha realizado a nuestro país a lo largo de su historia”.

Desde el partido Republicano, el diputado Benjamin Lorca añadió “la oración es algo que nos une más allá de los credos y de las distintas confesiones religiosas. Por eso estamos impulsando esta iniciativa, porque creemos que necesitamos encontrarnos en medio de nuestras legítimas diferencias, incluso ideológicas, necesitamos encontrarnos, orar y pedir sabiduría a Dios para conducirnos de forma recta y con justicia en el ámbito público”.