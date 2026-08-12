Subtel confirma descuentos de hasta 100% en comunas afectadas en Coquimbo

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) dio a conocer los resultados de las fiscalizaciones y confirmó descuentos de hasta 100% en comunas afectadas por el temporal en la Región de Coquimbo.



Según informó, se trata de beneficios aplicables a servicios móviles y fijos, impulsados por Entel, Claro, VTR y Movistar. Estas anunciaron medidas comerciales excepcionales para sus clientes con domicilio en las comunas afectadas. Los descuentos se harán efectivos en las boletas correspondientes a julio.



Entel otorgará rebajas del 80% y 40% en las cuentas de servicios fijos y móviles en 13 comunas afectadas. Además de bolsas gratuitas de llamadas y datos para clientes prepago.



Claro y VTR aplicarán descuentos del 100% y 50% en facturación fija y móvil para 12 comunas golpeadas por la emergencia. Más bolsas de 10 GB de navegación por 30 días para usuarios prepago.



Movistar ofrecerá descuentos del 80% y 40% sobre la boleta de julio en 11 comunas.Aplicables a clientes móviles en su próximo ciclo de devolución.



WOM entregará descuentos de 80% y 40% sobre la próxima boleta de clientes móviles en 12 comunas afectadas. Además de Whatsapp libre por 30 días para clientes prepago.



Se estima que más de 200 mil clientes de estas compañías podrán solicitar los descuentos a través de los canales oficiales que informará cada operador.



La subsecretaria Romina Garrido valoró “estos descuentos, que son adicionales e independientes de los que las empresas deben aplicar conforme a la normativa vigente”.



Recordó que “cuando la interrupción del servicio supera las 6 horas en un día o las 12 horas continuas o discontinuas en un mismo mes, las personas tienen derecho a un descuento en su mensualidad. Junto con lo anterior, los ciudadanos pueden ingresar reclamos en tramites.subtel.cl por perjuicios causados por la falta de servicios”.



Según Subtel, la Región de Coquimbo registra actualmente un 12,47% de antenas sin funcionamiento. Las mayores afectaciones comunales se mantienen en Salamanca (37,7%), Monte Patria (36,7%), Vicuña (30,8%), Canela (30,4%), Combarbalá (30,3%) y La Higuera (28,0%).



“Sabemos que las redes de telecomunicaciones no son infalibles. Sin embargo, no es aceptable que, a casi un mes del inicio de la emergencia, existan comunas que mantengan un 30% o más de sus antenas fuera de servicio”, afirmó.



Las fiscalizaciones realizadas por la Subtel detectaron faltas a la continuidad del servicio en cuatro localidades, específicamente en las comunas de Ovalle, Illapel y Combarbalá, que acumularon entre 14 y 16 días continuos de fallas. Incluso, se detectó que en Caleta El Sauce (Ovalle) existía indisponibilidad de más de 250 días, desde antes de la emergencia.



“La desconexión es parte de lo que nos ha tocado afrontar en la Región de Coquimbo. Los anuncios de Subtel y del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, tanto los descuentos como las medidas sancionatorias, son una respuesta a cada una de las comunas que nos han solicitado ayuda por la falta de conectividad por tanto tiempo”, explicó el delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Víctor Pino.



Asimismo, se encuentran evaluando medidas para elevar el estándar de respuesta de la conectividad ante futuras catástrofes, entre las cuales se encuentran:



-El establecimiento de una mesa de priorización energética con el Ministerio de Energía.



-Mejorar la autonomía real de los sistemas de respaldo en antenas de infraestructura crítica.



-Aumentar la cantidad de sitios de infraestructura crítica.



-Una mayor coordinación con la UOCT para acceder a información sobre el estado de las rutas.



-Otras mejoras técnicas y operativas a aplicar de manera inmediata.