Estudio: Jóvenes chilenos de 18 a 24 años están entre los más pesimistas del mundo

El estudio Mundial de Juventud 2026, realizado en conjunto con WIN (Worldwide Independent Network of Market Research), reveló un cuadro de pesimismo entre jóvenes chilenos de 18 a 24 años. Esto contrasta con los adultos y con sus pares de otros países.



Al ser consultados sobre si cree tener más, menos o las mismas oportunidades que sus padres, el 59% de la población chilena aseguró tener más oportunidades, el 25% las mismas y el 24% menos.



Chile se ubica en el puesto 16 entre 45 países, muy por sobre el promedio mundial (50%). Y es la nación de América Latina con mayor optimismo relativo en este ítem. Sin embargo, al analizar solo el segmento de 18 a 24 años, el panorama cambia radicalmente.



El 44% de los jóvenes chilenos cree tener más oportunidades que sus padres, un nivel significativamente inferior al promedio global de jóvenes (47%) y al promedio latinoamericano (51%).

El 36% de los jóvenes chilenos de esta edad cree tener menos oportunidades que sus padres. El doble que en el total de la población adulta chilena.

La brecha entre el optimismo de los adultos y el escepticismo de los jóvenes

La brecha entre el optimismo de los adultos y el escepticismo de los jóvenes chilenos es de 15 puntos porcentuales en el ítem “más oportunidades”. La mayor brecha generacional observada en América Latina.



Países como Argentina (62%), Brasil (59%) y Colombia (68%) muestran una mayor consistencia entre generaciones. En tanto, Vietnam lidera el ranking mundial con 86% de su población creyendo tener más oportunidades, mientras Francia (25%) y Japón (27%) registran los niveles más bajos.



Según el estudio, en Chile, el 26% de la población total confía en poder pagar una casa en el futuro. El 48% ya tiene vivienda propia y el 18% cree que no podrá. El promedio global muestra que el 34% cree que podrá comprar una vivienda. El 34% ya la tiene y el 26% cree que no podrá.

El 44% cree que no podrá pagar una casa propia en el futuro

Entre los jóvenes chilenos de 18 a 24 años —que aún no son dueños de vivienda en su gran mayoría—, el 35% cree que podrá pagar una casa propia en el futuro. Frente al 44% que cree que no podrá. Y un 15% que no sabe. El promedio mundial de jóvenes de este grupo de edad llega al 56%, más de 20 puntos por sobre los jóvenes chilenos.



Chile se ubica en el puesto 38 de 45 países en este indicador por debajo del promedio mundial y de todos los países latinoamericanos comparados. Donde Filipinas (62%), Perú (67%) e India (70%) lideran la confianza en el acceso a la vivienda. En el ranking de jóvenes 18-24, Chile ocupa el puesto 37 a nivel mundial. Los países europeos como Irlanda (17%), Croacia (18%) y Serbia (15%) tienen la menor confianza en el acceso a la vivienda entre sus jóvenes.

América Latina en su conjunto registra un 63% de esperanza

En Chile, el 60% de la población total se siente esperanzada respecto al futuro del país. Ubicando a Chile en el puesto 27 de 45 países y ligeramente por encima del promedio mundial (58%). América Latina en su conjunto registra un 63% de esperanza. Por lo que Chile se ubica bajo el promedio regional.



Entre los jóvenes de 18 a 24 años, la esperanza cae a solo el 57%, mientras que el promedio global de jóvenes de esta edad es del 63%. Este es uno de los pocos países del mundo donde la generación joven es más pesimista que los adultos respecto al futuro del país que les tocó vivir.



A nivel latinoamericano, Chile queda por debajo de Argentina (63%), Colombia (81%), Ecuador (66%) y Perú (76%), siendo uno de los países con menor esperanza juvenil en la región.

En el ranking de jóvenes 18-24, Chile ocupa el lugar 31 entre 45 países. Los jóvenes con mayor esperanza en el mundo son los de Vietnam (98%), China (97%), Costa de Marfil (96%) y Venezuela (94%). Los más pesimistas son los de Serbia (7%), Eslovaquia (18%), Paraguay (19%) y Polonia (22%).



De acuerdo al estudio, Chile es el país de América Latina con mayor disposición a emigrar tanto en el total de la población como en el segmento juvenil. El 54% de la población chilena total se mudaría a otro país en busca de mejores oportunidades (11% incluso sin condiciones, 54% si pudiera hacerlo legalmente), frente al 46% del promedio mundial. Solo el 29% dice que no se iría.



Entre los jóvenes de 18 a 24 años, la intención de emigrar sube a 68%. El 9% dice que se iría independientemente de las condiciones y el 59% si pudiera hacerlo legalmente. Solo el 17% de los jóvenes chilenos de esta edad dice que no se mudaría. El promedio mundial de jóvenes que quiere emigrar es del 51%, lo que pone a Chile 17 puntos por sobre la media global en su grupo de edad.



En el ranking de disposición a emigrar, Chile ocupa el puesto 6 a nivel mundial. En el segmento de jóvenes 18-24, Chile queda en el lugar 11 entre 45 países. Los jóvenes chilenos (68%) superan ampliamente a sus pares latinoamericanos en esta disposición: Argentina (65%), Brasil (64%), Colombia (55%), Ecuador (69%), Perú (62%) y Venezuela (52%). Fuera de la región, Japón (5%), Dinamarca (27%) y China (24%) tienen los jóvenes menos dispuestos a emigrar.