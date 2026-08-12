Bancada del PC presenta su propio proyecto por feriado del 17 de septiembre

La Bancada del Partido Comunista (PC) presentó un proyecto de ley que busca declarar feriado el próximo 17 de septiembre. Con el objetivo de extender a cuatro días el descanso por Fiestas Patrias y favorecer el encuentro familiar y la reactivación económica.



En punto de prensa en el Congreso, el diputado Marcos Barraza (PC) sostuvo que “como Bancada del Partido Comunista Independientes, y faltando 34 días para el 18 de septiembre, hemos presentado un proyecto de ley que busca declarar el 17 de septiembre como día feriado. Adicionando un día más para las Fiestas Patrias y, en consecuencia, convirtiéndolo en 4 días de encuentro y esparcimiento familiar”.



“El proyecto de ley tiene como propósito persuadir al Gobierno, invitarlo y darle argumentos para que se pongan la mano en el corazón. Y piensen en el bienestar de las familias chilenas”, agregó Barraza.



Añadió que “ha sido un 2026 muy difícil. Ha habido emergencias ambientales, como los últimos temporales, donde ha habido destrucción de viviendas, ha habido incendios con pérdidas de viviendas, de vidas humanas. La economía está mala, hay inseguridad económica. El alza en los precios ha impactado en la capacidad de consumo de las familias, y las familias se merecen un descanso, se merecen reencontrarse”.



“Pero esto tiene también un impacto positivo económicamente hablando en la reactivación económica. Las zonas afectadas requieren de activación turística, de emprendimientos. Entonces, es un 18 de septiembre, y, en este caso, un 17 de septiembre, puede ser muy virtuoso”, añadió.



Y llamó “al Gobierno que se ponga la mano en el corazón y que piense en el encuentro familiar de las chilenas y los chilenos”.



La diputada Nathalie Castillo (PC), añadió que “efectivamente, tenemos un país que está a portas de una recesión económica. Se proyecta una inestabilidad en las regiones que han sido afectadas, como por ejemplo Coquimbo”.



“El Gobierno otra vez le cierra las puertas a las chilenas y a los chilenos, a los trabajadores y a las trabajadoras, y a la economía, a las pymes, de las que tanto hablan”, afirmó.



Y finalizó asegurando que “creemos que tiene que aprender a escuchar, y también tiene que aprender a hablar y a referirse cuando se le consulta y se le pregunta”.