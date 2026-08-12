Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para comer un día de semana

Salir a comer a un tenedor libre no tiene por qué ser un panorama reservado para el sábado o domingo. Durante la semana también existen alternativas para disfrutar un buffet a la hora de almuerzo, con precios convenientes y, dependiendo del horario, una experiencia más tranquila que en jornadas de alta demanda.

Si buscas qué hacer en Santiago de lunes a viernes, estos tres restaurantes permiten cambiar la típica colación por sushi, carnes, comida china, preparaciones peruanas y postres. Además, todos cuentan con servicio durante el horario de almuerzo en días hábiles.

Qué hacer en Santiago: variedad para almorzar en Recoleta

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta.

Foodlays funciona desde las 12:30 horas durante toda la semana. De lunes a viernes, su horario permite visitarlo tanto para un almuerzo como durante la tarde. Los registros actuales sitúan su rango de precios entre $15.000 y $20.000 por persona.

El buffet combina gastronomía peruana, china y chilena, además de otras preparaciones. Su sitio oficial destaca que dispone de varias islas de comida y presenta su propuesta como una alternativa económica dentro de los tenedores libres de Santiago.

Por ello, puede ser una opción para quienes tienen más tiempo para almorzar durante la semana y quieren reemplazar el menú tradicional por una experiencia de buffet.

Qué hacer en Santiago: un clásico para aprovechar a la hora de almuerzo

Panda Junior

Dirección: Portugal 198, Santiago Centro.

Panda Junior mantiene un horario especialmente definido para el almuerzo. De lunes a viernes, el servicio de tenedor libre funciona entre las 12:30 y las 16:30 horas, mientras que posteriormente vuelve a abrir para la cena.

Su propuesta se caracteriza por la gastronomía internacional y la variedad de preparaciones. Además, registros recientes sitúan su precio alrededor de los $13.990 por persona, aunque siempre es recomendable consultar el valor actualizado antes de acudir.

Su ubicación en Santiago Centro también permite incorporarlo fácilmente a una salida durante la jornada laboral, especialmente para quienes trabajan o realizan trámites en el sector.

Qué hacer en Santiago: más de 100 preparaciones en el centro

Ok Panda

Dirección: Avenida Ismael Valdés Vergara 836, Santiago Centro.

Ok Panda. Tenedor libre mas grande de santiago abre desde las 12:00 horas de lunes a viernes, por lo que también puede ser una alternativa para quienes prefieren almorzar temprano.

El buffet destaca por reunir más de 100 preparaciones, entre las que se encuentran comida china, sushi, carnes, mariscos, ensaladas, pizzas y postres.

Actualmente, el restaurante aparece con un rango de precios aproximado de $15.000 a $20.000 por persona. De esta manera, permite disfrutar una comida abundante durante la semana sin necesariamente esperar al sábado o domingo.

Una alternativa para cambiar el almuerzo de lunes a viernes

Visitar un buffet durante un día hábil tiene algunas ventajas. Además de convertir el almuerzo en un panorama diferente, acudir fuera de los horarios de mayor demanda puede significar una experiencia más tranquila.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago durante la semana, estos tres tenedores libres permiten disfrutar una amplia variedad de preparaciones desde el mediodía. Eso sí, la afluencia puede variar según el día y la hora, por lo que no existe garantía de encontrar menos público.