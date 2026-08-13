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Presidente Kast destacó masivo traslado de reos a Talca: “Es un día histórico”

Según informó 24Horas, de acuerdo a lo señalado por el Mandatario, “así como tenemos que mantener la seguridad dentro del recinto penal, el entorno es fundamental para que no se instale aquí esos fenómenos que no queremos”.

Patricia Schüller Gamboa
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Presidente Kast destacó masivo traslado de reos a Talca: “Es un día histórico”

El Presidente José Antonio Kast destacó el masivo traslado de reos hacia el Complejo Penitenciario La Laguna, en Talca.

El Mandatario sostuvo que “es un día histórico donde podemos ver un nuevo esquema de cómo enfrentar el tema carcelario”.

Según informó 24Horas, el Jefe de Estado sostuvo que “así como tenemos que mantener la seguridad dentro del recinto penal, el entorno es fundamental para que no se instale aquí esos fenómenos que no queremos”.

“El nivel de hacinamiento hoy día sobrepasa todos los límites”

Kast destacó la importancia del establecimiento. Apuntó que “el nivel de hacinamiento hoy día sobrepasa todos los límites. Y eso requiere una manera efectiva y rápida de poder enfrentarlo”.

“Tenemos que ir viendo cómo algunas situaciones tienen que perfeccionarse de acuerdo al avance del crimen organizado y del terrorismo, y que las medidas de control sean muy estrictas”, añadió.

Kast valoró el trabajo entre las distintas instituciones del Estado, siendo este un aspecto clave en el combate a los delitos graves.

“Este es un trabajo conjunto que realizamos porque es parte de la agenda más importante que tienen los chilenos, que es la seguridad. Y no vamos a alcanzar la seguridad plena si es que no logramos recuperar el poder del Estado dentro de las cárceles. Y por eso yo le señalaba a los funcionarios que hoy día es un día histórico, porque a partir de hoy comienza un cambio de mano importante de acuerdo a las mismas facultades que tiene hoy día Gendarmería, pero que tienen que ser revisadas desde el punto de vista legislativo para también poder avanzar en que esto se implemente en cada unidad de Chile”, indicó.

Añadió que “nosotros tenemos que avanzar en un plan acelerado de mejora de infraestructura carcelaria para poder dar solución a uno de los problemas principales que nos plantean a todos los ciudadanos, que es la seguridad”, consignó 24Horas.

“Y la seguridad parte también cuidando los nuestros, cuidando nuestros funcionarios, nuestros funcionarios de Gendarmería, de Carabineros, de la PDI. Que sientan siempre que tienen todo el respaldo del Gobierno, del Poder Legislativo, de Chile entero”, sentenció.

“Operación Cancerbero, cárcel de verdad”: Gobierno traslada a reos de “alta peligrosidad” de Santiago a Talca
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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