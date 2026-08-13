Diputado Leiva criticó transmisión del traslado de reos y lo comparó con El Salvador

El diputado e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Raúl Leiva (PS), se refirió a la trasmisión en vivo del traslado de reos desde Santiago a la nueva cárcel La Laguna, en Talca.



“De los mismos creadores de Chile está quebrado. La encuesta Casen está mal hecha. Codelco es una empresa sin control. Y de la hipérbole, vamos a expulsar a los 300 mil inmigrantes irregulares en nuestro país. Bueno, hoy día aparece Operación Cancerbero, cárceles de verdad”, criticó Leiva.



Añadió que “llama profundamente la atención que en una transmisión en directo de la Presidencia de la República se tomen connotaciones propias de El Salvador y de Bukele. Que se transmita por las redes de la Presidencia de la República”.

“Asistimos a una trivialización de la seguridad pública”

“Con este epígrafe o logo de plan Cancerbero, Cárceles de Verdad, asistimos a una trivialización de la seguridad pública. Una banalización de nuestro Estado. Que nada, dice relación con la rigurosidad y seriedad con la cual deben abordarse las políticas públicas. Particularmente en materia carcelaria”, añadió.



Leiva agregó que “en un gobierno que insiste en solo entregar señales. Pero no entrega ni presenta los proyectos de ley o reforma constitucional que anuncia que han sido objeto de cuestionamientos del propio oficialismo y de gran parte de la academia”.

“Hoy día asistimos a algo que degrada, en mi opinión, lo que son las funciones de seguridad”

El parlamentario recalcó que “hoy día asistimos a algo que degrada, en mi opinión, lo que son las funciones de seguridad. Llevándolos a un plano absolutamente inadecuado. Creo que la Presidencia y el Gobierno debe revisar sus planteamientos”.



“Se compromete, en mi opinión, también un plan tan complejo como traslado Y la seguridad del traslado de líderes de bandas de crimen organizado muy peligrosas. Al transmitirla incluso en directo, y haciendo una verdadera alegoría a lo que son las cárceles de Bukele, y eso es una señal muy negativa, no solo en materias de seguridad”, indicó.



Leiva argumentó que “puede entenderse que nuestra situación es equivalente a la que sucede con la deriva autoritaria de Bukele y su Cecot, que es muy similar al acrónimo de la agenda de seguridad que formula el Presidente Kast. Menos experiencia, menos publicidad, menos campaña, más trabajo y seriedad. Es lo que necesitamos en seguridad”.