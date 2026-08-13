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Presidente Kast se reunió con vecinos de cárcel La Laguna, en Talca

Durante el encuentro, el Mandatario apuntó a avanzar en mejores condiciones penitenciarias, fortalecer la rehabilitación y entregar mayores garantías de seguridad a quienes trabajan en los recintos penitenciarios y a las comunidades que viven en sus alrededores.

Patricia Schüller Gamboa
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Presidente Kast se reunió con vecinos de cárcel La Laguna, en Talca

El Presidente José Antonio Kast se reunió con vecinos de Aldea Campesina, ubicado en las cercanía de la cárcel La Laguna, en Talca. Esto en el marco del traslado de internos de alta peligrosidad hacia ese recinto penitenciario que inició esta mañana.

Durante el encuentro, el Mandatario apuntó a avanzar en mejores condiciones penitenciarias, fortalecer la rehabilitación. Y entregar mayores garantías de seguridad a quienes trabajan en los recintos penitenciarios y a las comunidades que viven en sus alrededores.

“Pensemos en el futuro”

“No voy a entrar en un debate con un exministro o un parlamentario. Yo lo único que pido, lo que le pedí a los parlamentarios que nos acompañaron en el recorrido para ver las instalaciones, es que pensemos en el futuro.

En cómo mejoramos las condiciones para generar rehabilitación, cómo garantizamos la seguridad de nuestros funcionarios de Gendarmería. Y cómo les respondemos a los vecinos de los entornos de los recintos penitenciarios”, señaló.

Proceso de traslado

El proceso de traslado de internos comenzó durante la mañana de este jueves y finalizará la próxima semana, con la habilitación completa del recinto que fue inaugurado en 2025.

La medida contempla un sistema de segmentación y segregación de la población penal, estableciendo regímenes diferenciados para quienes se encuentran en máxima o alta seguridad. Los internos deberán cumplir normas estrictas, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población penal, de los funcionarios de Gendarmería y de los vecinos del entorno.

Presidente Kast destacó masivo traslado de reos a Talca: “Es un día histórico”
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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