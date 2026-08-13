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V, miembro de BTS, revela que padece problemas de audición: “Si por este oído escucho 100, por este otro solo 30”

El integrante del grupo de K-Pop detalló que el problema empeoró durante su servicio militar obligatorio, realizado entre 2023 y 2025. Además, mencionó que actualmente toma regularmente medicamentos y acude al hospital.

Leonardo Medina
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V, miembro de BTS, revela que padece problemas de audición: “Si por este oído escucho 100, por este otro solo 30”

V, integrante del grupo de K-Pop, BTS, sorprendió recientemente con una inesperada confesión, tras revelar que padece un complejo problema de audición en su oído derecho.

El músico, cuyo nombre real es Kim Tae-hyung, dio a conocer la situación durante una transmisión en vivo en Weverse, plataforma para fans en línea.

“Si por este oído escucho 100, por este otro solo escucho 30”, dijo V, quien se encontraba junto a su compañero Jungkook.

Según consignó Emol, el artista señaló que los síntomas empeoraron durante su servicio militar obligatorio, realizado entre 2023 y 2025. 

V indicó que, en su momento, pensaba que el problema podría ser una “cuestión de fuerza mental”, influido por el ambiente de entrenamiento.

Además, mencionó que actualmente toma regularmente medicamentos y acude al hospital. Sin embargo, no detalló un diagnóstico ni las causas del problema. 

Cabe destacar que después de completar el servicio militar obligatorio, los siete integrantes del grupo celebraron su retorno con un tour mundial. Esta gira los traerá en octubre a Chile, con tres conciertos en el Estadio Nacional.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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