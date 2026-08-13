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Designan fiscal preferente por carabinero herido grave en baleo en Antofagasta

De acuerdo a los primeros antecedentes, durante un procedimiento de fiscalización a un grupo de sujetos, uno de ellos huyó del lugar. Fue seguido por el funcionario policial, quien, al momento de darle alcance, recibe disparos que le provocaron diversas lesiones.

Patricia Schüller Gamboa
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Designan fiscal preferente por carabinero herido grave en baleo en Antofagasta

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, designó un fiscal preferente para investigar el ataque sufrido por un funcionario de Carabineros. El hecho se registró en calle Huanchaca con calle Chiloé, sector centro alto de la ciudad.

Durante un procedimiento de fiscalización a un grupo de sujetos, uno de ellos huyó del lugar. Fue seguido por el funcionario policial. Al momento de darle alcance, recibe disparos que le provocaron diversas lesiones.

Funcionario fue trasladado al hospital regional de Antofagasta

El funcionario afectado pertenece a la SIP de la Segunda Comisaría. Fue trasladado al hospital regional de Antofagasta con heridas de gravedad.

En las diligencias trabaja el equipo ECOH de la Fiscalía. Junto a Labocar y OS9 de Carabineros. Con apoyo de funcionarios de diversas unidades especializadas y territoriales.

El prefecto de Antofagasta, coronel Luis Muñoz, señaló. “Mientras realizaban un control preventivo, al momento de fiscalizar a un individuo que se encontraba en la vía pública, al parecer efectuando venta de drogas, extrae un arma de fuego. Y efectúa disparos hacia personal de Carabineros. Resultando uno de los nuestros lesionado de carácter grave. Es trasladado rápidamente al hospital regional de Antofagasta”.

Recibió múltiples disparos: Carabinero terminó herido de gravedad luego de operativo anti drogas en Antofagasta
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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