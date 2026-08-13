Cristian Castro termina la educación media a los 51 años: su madre fue a su graduación con oxígeno y problemas para caminar

Cristian Castro terminó la preparatoria, equivalente a la educación media, a los 51 años, luego de dos años y medio de estudios.

El cantante mexicano celebró el logro durante una ceremonia de graduación. El intérprete aseguró que completar esta etapa educativa era un objetivo que tenía pendiente, de acuerdo Emol.

“Era un sueño pendiente. Me lo debía a mí mismo. Me ganó la música por un tiempo, pero quiero estudiar más”, dijo el intérprete de “Azul” durante la ceremonia.

La graduación se realizó en un teatro ubicado al sur de Ciudad de México y contó con la presencia de alrededor de 500 personas.

Entre los asistentes estuvo Verónica Castro, madre del cantante y madrina de la generación. La actriz y presentadora de televisión, de 73 años, llegó acompañada de su hermano Fausto Sáenz y su mánager, Lila Solana.

Verónica Castro asistió con apoyo de oxígeno y presentó dificultades para caminar. A comienzos de 2026 había sido hospitalizada debido a las secuelas de un accidente ocurrido hace más de dos décadas.

Verónica Castro acompañó a su hijo en la graduación

La artista sufrió un accidente sobre un elefante en 2004, cuando se desempeñaba como conductora de “Gran Hermano Vip”.

Producto de aquel episodio, Castro sufrió múltiples fracturas en las vértebras cervicales y otras lesiones de gravedad. El texto también reporta daños en la médula espinal, una fisura en la columna y lesiones en el brazo izquierdo.

Lilia Solana, productora y amiga cercana de la artista, explicó que Verónica utiliza oxígeno por prescripción médica y se encuentra estable, según publicó Infobae.

A la graduación también asistieron Beatriz Castro, tía de Cristian, y Michelle, hermano del cantante.

Asimismo, estuvieron David, Aliux y Jorge, tres amigos músicos con quienes Cristian Castro mantiene un proyecto alternativo a la balada.

Los tres celebraron la graduación y gritaron: “¡Bravo, brother, bravo!”.

Cristian Castro quiere continuar sus estudios

Durante la ceremonia se interpretó el himno mexicano y se realizaron discursos de profesores y estudiantes. Posteriormente, los graduados recibieron sus diplomas y regalos.

Cristian Castro también participó musicalmente y cantó tres temas durante la celebración: “Estudiar”, dedicada a su madre y sus compañeros; “Sueños” y “My Happiness”.

En declaraciones a El Universal de México, el cantante aseguró que completar la educación media representa solo una etapa de sus planes académicos.

Castro manifestó su intención de continuar estudiando hasta conseguir un título universitario. “Esto no termina aquí, todavía quiero más… Me gusta la filosofía, la psicología y la historia del arte”, aseguró.