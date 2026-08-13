Cordero critica el “estilo Bukele” de traslado de reos y advierte por seguridad

El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, criticó el traslado al “estilo Bukele”, según dijo, de los reos de alta peligrosidad hacia el penal de La Laguna, en Talca, en el marco de la “Operación Cancerbero”.



En entrevista con Radio Universo, Cordero sostuvo que “forma parte de probablemente una estrategia de comunicación del Gobierno, no cabe ninguna duda, muy en el estilo Bukele”.



Advirtió que “hay que tener mucho cuidado en general, porque usted está mostrando los traslados y cuando usted los hace públicos, también hay temas de seguridad”.



Añadió que el modelo Bukele “descansa en un autoritarismo total. Y es que si hay algo que distingue la pena en un Estado democrático de un trato cruel y inhumano, es que el Estado, a una persona que debe cumplir la pena, debe permitirle posibilidades de reinserción. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos”.



Criticó que “esto es una estrategia de comunicación a esta hora de la mañana donde los televisores están prendidos (…) Tampoco me sorprende. Forma parte de la estrategia original de campaña en este ámbito, con la denominación del Plan Cancerbero. Pero de nuevo, al Gobierno le queda tres años y medio y yo tengo una preocupación por el estrés del sistema penitenciario”.