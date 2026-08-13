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VIDEO: Japón acusa “provocación” tras visita de Vladimir Putin a disputada isla de las Kuriles
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizó una visita a la isla de Iturup, la mayor del archipiélago de las Kuriles y un territorio reclamado por Japón desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La visita corresponde a la primera realizada por el mandatario ruso a esta zona en disputa y provocó una inmediata reacción de las autoridades japonesas.