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Choferes inician huelga por tener que conducir con “abrasador” calor en los buses de Londres

Desde un sindicato de conductores denuncian que cada vez que se alcanzan los 30° grados en la ciudad, la temperatura en la cabina del chofer puede subir hasta los 40°, en vehículos que, además, nunca han contado con aire acondicionado.

Leonardo Medina
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Choferes inician huelga por tener que conducir con “abrasador” calor en los buses de Londres

Un sindicato que agrupa a 1.500 choferes del transporte público de Londres anunció una huelga intermitente desde este viernes. ¿El motivo? Las altas temperaturas que deben soportar al conducir unos “autobuses abrasadores”.

Según consignó Radio Cooperativa, la manifestación es convocada por los trabajadores de Arriva. Esta última es una de las ocho compañías que se reparten la concesión de los populares autobuses rojos de dos pisos que circulan en la ciudad. 

El sindicato acusa que no han obtenido respuesta a su demanda, la cual es planteada “año tras año, y con veranos cada vez más calientes”.

Los trabajadores relatan que cuando se alcanzan los 30° grados en la ciudad, la temperatura en la cabina del chofer puede subir hasta los 40°. A lo anterior se suma el hecho de que estos vehículos nunca han contado con aire acondicionado.

Por lo mismo, la situación ha provocado casos de fatiga, mareos y deshidratación entre los conductores.

De acuerdo a la citada emisora, la huelga convocada por Arriva se extenderá por dos días. Posteriormente, se retomará entre el 18 y 21 de agosto y entre el 25 y 28 del mismo mes.

En paralelo, se esperan cuatro paros de varios días en el mes de septiembre, más otros en octubre.

Cabe destacar que en Londres, el servicio de metro, tanto en estaciones como vagones, tampoco cuenta con aire acondicionado, salvo algunas excepciones

Esto se repite en muchos restaurantes o locales comerciales, y también es escaso en las viviendas particulares, especialmente en las antiguas.

Source Texto: La Nación/Foto: 20 minutos
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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