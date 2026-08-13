Qué hacer en Santiago: panoramas y lugares para celebrar el Día del Rock Chileno

Este 15 de agosto se celebra el Día del Rock Chileno, una fecha que reúne a músicos, bandas y fanáticos de este género en distintos escenarios de la Región Metropolitana.

Por lo que, si buscas qué hacer en Santiago para disfrutar de esta jornada, aquí encontrarás algunos panoramas con música en vivo, tributos y presentaciones de artistas nacionales.

Qué hacer en Santiago: conciertos y celebraciones del rock chileno

Sala Metrónomo: Día del Rock Chileno 2026

Dirección: Ernesto Pinto Lagarrigue 179, Recoleta, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago para celebrar el Día del Rock Chileno, este sábado 15 de agosto podrás disfrutar de un concierto gratuito en la Sala Metrónomo en la comuna de Recoleta. La jornada comenzará a las 18:00 horas y reunirá a distintos artistas nacionales.

El cartel incluye a Paco Miranda, Amanitas, I.O, Paulina Pérez y Trama, Metrajazz y Manul, además de Cristóbal Briceño y El Grupo Crisis, quienes estarán a cargo del cierre.

Durante el evento también se elegirá al representante de la Región Metropolitana para Rockódromo 2026. Las entradas son gratuitas y se pueden obtener a través de Passline.

Día del Rock Chileno llega a Tiltil

Dirección: Centro Cultural de Tiltil, Región Metropolitana.

El Centro Cultural de Tiltil prepara una nueva edición de esta jornada musical en homenaje a Francisco Conejera. La actividad contempla presentaciones de artistas y bandas como Los Necesarios, Figuretti’s, Jahime Irie, Burning Faya Band, Proyecto Jah y Valentina Inostroza, entre otros.

El evento, que originalmente estaba programado para este 15 de agosto, fue reprogramado debido a las condiciones climáticas. La nueva fecha será anunciada próximamente a través de las redes sociales de la organización.

Planetario y El Otro Astronauta en Bar de René

Dirección: Av. Santa Isabel 0369, Providencia, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago para celebrar el Día del Rock Chileno, este sábado 15 de agosto podrás disfrutar de una jornada de música en vivo en Bar de René. Desde las 21:30 horas, se presentarán Planetario y El Otro Astronauta, quienes llegarán con música y nuevos temas para esta presentación.

El encuentro será una oportunidad para disfrutar del rock nacional en un espacio clásico de la escena musical de Santiago. Las entradas están disponibles a través de PortalTicket.

Qué hacer en Santiago: tributos para los fanáticos del rock

Crackerband: tributo a Stone Temple Pilots

Dirección: Av. Nueva Tobalaba 0412, Providencia, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago para celebrar el Día del Rock Chileno, este panorama es una alternativa para disfrutar de una noche dedicada al rock. El sábado 15 de agosto, desde las 22:00 horas, Crackerband realizará un tributo a Stone Temple Pilots en formato Unplugged, con una presentación que repasará algunas de las canciones más reconocidas de la banda estadounidense.

El espectáculo se realizará en Hard Rock Cafe Santiago, ubicado en Cenco Costanera, nivel 1. La jornada promete una puesta en escena íntima y acústica para quienes quieran disfrutar de los clásicos de Stone Temple Pilots en un formato diferente.

Tributo a Deftones y A Perfect Circle en Club Hell

Dirección: Rojas Magallanes 51, La Florida, Región Metropolitana.

Este sábado 15 de agosto, el Club Hell Restobar será escenario de una celebración por los 26 años de White Pony, de Deftones, y Mer de Noms, de A Perfect Circle.

Durante la jornada, On My Own, banda tributo a A Perfect Circle, repasará canciones de estos dos álbumes que marcaron la escena del rock de comienzos de los 2000. El evento está pensado para los fanáticos del rock alternativo y tendrá lugar en Club Hell Restobar, en la comuna de La Florida.

Las entradas están disponibles a través de EcoPass.