Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para disfrutar en pareja sin gastar demasiado

Salir a comer en pareja no necesariamente implica reservar en un restaurante costoso. Los tenedores libres pueden convertirse en una alternativa para compartir una cita diferente, probar varias preparaciones y mantener controlado el presupuesto gracias a su precio fijo.

Si buscas qué hacer en Santiago con tu pareja, existen buffets con gastronomía internacional, carnes, sushi, ceviches y postres. Algunos, además, mantienen promociones que permiten comer entre dos por menos de $30.000, dependiendo del día elegido.

Qué hacer en Santiago: dos buffet por menos de $30.000 en Ñuñoa

Pachamama Tenedor Libre

Dirección: Antonio Varas 2207, Ñuñoa.

Pachamama Tenedor Libre es una de las alternativas más interesantes para quienes quieren salir en pareja cuidando el bolsillo. El restaurante ha mantenido una promoción de dos buffet por $28.900, disponible durante determinadas jornadas.

Su propuesta combina gastronomía peruana, sushi, carnes, ceviches y otras preparaciones. Así, cada integrante de la pareja puede recorrer el buffet según sus propios gustos.

Además, su horario se extiende hasta la medianoche durante buena parte de la semana. Esto permite considerarlo tanto para un almuerzo como para una salida nocturna.

Qué hacer en Santiago: una promoción especialmente pensada para compartir

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Perú Mágico Tenedor Libre ofrece otra alternativa para convertir el tenedor libre en un panorama de a dos. El restaurante ha promocionado los martes dos buffet por $29.900 durante todo el día, una oferta que puede reducir considerablemente el costo de una salida en pareja.

Su propuesta incluye carnes, acompañamientos y distintas especialidades de la gastronomía peruana. Además, el local mantiene atención hasta la medianoche de lunes a sábado.

De esta forma, elegir el día adecuado permite disfrutar una comida abundante por menos de $15.000 por persona, considerando únicamente el valor promocional del buffet.

Qué hacer en Santiago: una cena de a dos en pleno centro

Panda Junior

Dirección: Portugal 198, Santiago Centro.

Panda Junior puede ser una alternativa para quienes prefieren una cita en el centro de Santiago. El propio restaurante destaca su ambiente elegante y acogedor, además de presentar el espacio como un lugar para compartir con la pareja, familiares o amigos.

Su tenedor libre ofrece gastronomía internacional y funciona en dos jornadas de lunes a sábado. El almuerzo se extiende entre las 12:30 y las 16:30 horas, mientras que la cena funciona desde las 20:00 hasta las 23:00 horas.

Además, actualmente aparece en un rango aproximado de $15.000 a $20.000 por persona. Por ello, puede ser una alternativa para disfrutar una salida especial sin llegar a los valores de restaurantes más costosos.

Una cita diferente sin disparar el presupuesto

Una salida romántica no depende únicamente de restaurantes de alta gama. Compartir diferentes platos, descubrir sabores y extender la conversación alrededor de la mesa también puede transformar un buffet en un panorama de pareja.

Por eso, si buscas qué hacer en Santiago sin gastar demasiado, estos tres tenedores libres permiten combinar variedad gastronómica, precios relativamente accesibles y una experiencia pensada para compartir.