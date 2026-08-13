Qué hacer en Concepción: descubre dónde encontrar los mejores chocolates calientes

Si te preguntas qué hacer en Concepción durante los días fríos, una pausa para disfrutar de un chocolate caliente, acompañado de algo dulce y en espacios acogedores es uno de los mejores panoramas.

La ciudad cuenta con distintas cafeterías y chocolaterías donde puedes encontrar preparaciones ideales para entrar en calor y disfrutar de nuevos sabores.

Qué hacer en Concepción: chocolates calientes para disfrutar durante los días fríos

Brunn Chocolatería

Dirección: Cochrane 898, Concepción, BioBío.

Brunn Chocolatería es un espacio dedicado a los amantes del cacao que cuenta con una propuesta que va desde chocolates y bombones hasta helados de elaboración propia y bebidas calientes.

Uno de sus protagonistas durante la temporada de invierno es el chocolate caliente, preparado con pasta de cacao, chocolate derretido y una receta propia que busca conseguir una bebida sedosa y de sabor intenso. Además, la preparación puede disfrutarse con marshmallows por encima y cuenta con una alternativa sin lactosa.

Para quienes prefieren probar sabores diferentes, la chocolatería también ofrece helados de creación propia, con combinaciones como limón con albahaca o chocolate blanco con lavanda.

Café Entrelagos

Dirección: Aníbal Pinto 286, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción durante los días fríos, una buena alternativa es visitar Café Entrelagos, un espacio donde podrás disfrutar distintas preparaciones dulces y bebidas calientes.

Entre sus opciones destaca el Chocolate Caliente, preparado con leche caliente y chocolate Entrelagos, que puedes elegir entre chocolate de leche o bitter. También puedes encontrar el Chocolate Nube, una preparación de chocolate caliente acompañada de marshmallow y decorada con ramas de chocolate Entrelagos. Para quienes buscan una opción diferente, está el Submarino a la taza, que combina leche caliente con un chocolate Entrelagos a elección.

Pastelería Roggendorf

Dirección: Av. Los Carrera 1985, Concepción, BioBío

Dirección: Arturo Junge 137, Concepción, BioBío

Dirección: Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 832, Concepción, BioBío

La Pastelería Roggendorf es una tradicional pastelería familiar de origen alemán que llegó a la ciudad en 1953 y que comenzó oficialmente sus actividades en 1955. Desde entonces, se ha mantenido como una de las pastelerías tradicionales de Concepción.

En sus locales también cuentan con cafetería, donde puedes acompañar una bebida caliente con parte de su variedad de pastelería. Entre su oferta se encuentran tortas, pasteles, kuchen, chocolates, galletas, queques y confites, además de preparaciones clásicas como empolvados, strudel, berlines y rosquillas.

Para una pausa durante los días fríos, Roggendorf es una opción para disfrutar de un chocolate caliente junto a alguna de sus preparaciones dulces.

Qué hacer en Concepción: conoce cafeterías y chocolaterías con opciones dulces

Café Gioco

Dirección: O’Higgins 680, local 10, Concepción, BioBío.

Entre los lugares que destacan por sus chocolates calientes en Concepción se encuentra Café Gioco, una cafetería tradicional ubicada en pleno centro de la ciudad y que funciona desde 1980. El espacio busca ser un punto de encuentro para disfrutar de preparaciones dulces, café y momentos de entretención familiar.

Su chocolate caliente es una de las alternativas ideales para disfrutar durante los días fríos y cuenta con la posibilidad de elegir entre una preparación más espesa o una consistencia más ligera, según el gusto de cada persona. Además, puedes acompañarlo con alguna de sus opciones de repostería fresca.

Café Gioco también cuenta con un salón climatizado, sofás y espacios amplios, además de WiFi y enchufes, por lo que es una alternativa para disfrutar de una pausa en pleno centro de Concepción.

Velvet Café

Dirección: Barros Arana 1160, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción, Velvet Café es un espacio pet friendly y en su carta de cafés clásicos y de la casa destacan tres opciones para los amantes del chocolate: el Chocolate de la abuela, el Chocolate Naranja y el Chocolate Menta.

Cada uno ofrece una alternativa diferente para disfrutar de una bebida caliente durante los días fríos, ya sea con un sabor más tradicional o con el toque cítrico de la naranja y refrescante de la menta.

Además, puedes acompañar tu chocolate con alguna de las preparaciones dulces disponibles en el café, convirtiéndolo en un panorama ideal.

Comedor Gardenia

Dirección: Diag. Pedro Aguirre Cerda 1265, Concepción, BioBío.

Comedor Gardenia es una opción para disfrutar de un momento acogedor en Concepción, especialmente durante los días fríos.

Entre sus preparaciones destaca su chocolate caliente, una alternativa ideal para quienes buscan una bebida dulce y reconfortante para acompañar una pausa. Su ambiente invita a disfrutar con calma y compartir algo rico, convirtiéndolo en un lugar que puedes sumar a tu ruta por los mejores chocolates calientes de la ciudad.