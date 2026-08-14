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Kast aceptó renuncias de ministra del Deporte, Natalia Duco, y del subsecretario Andrés Otero

Natalia Duco fue citada este jueves a La Moneda por la denuncia que llegó a Contraloría debido al uso irregular de un auto fiscal para asistir a un asado con karaoke. En su respuesta al organismo contralor, la ahora exministra afirmó que utilizó el vehículo fiscal para ir a una reunión de trabajo. Sin embargo, en esta jornada se reveló un video en que se la ve cantando en un asado con karaoke y bebidas.

Patricia Schüller Gamboa
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Kast aceptó renuncias de ministra del Deporte, Natalia Duco, y del subsecretario Andrés Otero

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast informó que aceptó la renuncia de la ministra del Deporte, Natalia Duco, y del subsecretario de la cartera, Andrés Otero. Estos dejarán sus cargos a partir de este viernes 14 de agosto.

“El Gobierno agradece la labor desempeñada por la ex ministra y el ex subsecretario, y les desea el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos profesionales”. Así lo señaló la Dirección de Prensa de la Presidencia un comunicado.

Uso irregular de un auto fiscal

La ahora exsecretaria de Estado fue citada este jueves a La Moneda. Luego de que La Tercera revelara la respuesta que la cartera entregó a  la Contraloría por la utilización de un auto fiscal.

En su respuesta al organismo, Duco afirmó que utilizó el vehículo fiscal para ir a una reunión de trabajo. Sin embargo, hoy se reveló un video, publicado por La Tercera, en que se la ve cantando en un asado con karaoke y bebidas.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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