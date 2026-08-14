Kast apunta a normas “casi inentendibles” y a un “error que cualquiera puede cometer” tras salida de Duco

El Presidente José Antonio Kast, en el marco del cambio de gabinete donde asumió Francisco Riveros como nuestro ministro del Deporte, le dedicó palabras de agradecimiento a Natalia Duco, a quien le solicitó la renuncia este jueves.

El Mandatario destacó -ante una emocionada Duco- su “compromiso, lealtad y trabajo incansable” al liderar el Ministerio del Deporte. Manifestó que los anhelos de su gestión permanecen. Luego se refirió a los desafíos que se enfrentan. Aludió a un “desorden” en la comunicación del Ministerio con el Instituto Nacional del del Deporte (IND), consignó Radio Biobío.

“No siempre esos organismos conversan y hay muchas disputas, en un lugar y otro, y hemos desarrollado grandes eventos deportivos y nos sentimos orgullosos de todo lo que hemos podido realizar como nación, pero tenemos que mejorar mucho todo lo que es la aproximación a cómo se hace el tema del deporte”, planteó.

Kast destacó el trabajo de Duco para sacar adelante la postulación de Chile a los Juegos Olímpicos Juveniles, pese a una “crisis en temas económicos“. Valoró sus gestiones para concretar la realización de los Special Olympics en el país.

El Jefe de Estado abordó superficialmente las razones de su salida. Se refirió a normas “casi inentendibles” y a un “error que cualquiera puede cometer”.

“Sin entrar a casos particulares, hay veces en que podemos cometer un error y hay normas en nuestro país que son muy exigentes en ciertas áreas, a veces casi inentendible, pero son las normas que hoy día nos rigen. Y que hoy día hemos planteado que hay que aplicarlas. Pero es un error que cualquiera puede cometer. A veces quienes nos tienen que aconsejar, no nos aconsejan tan bien o quienes organizan algo, no plantean bien el cómo se hace”, sostuvo, consignó.



Sus palabras se interpretaron por algunos como una alusión a la norma que regula el uso y circulación de vehículos estatales. Es el Decreto de ley 799, promulgado el 6 de diciembre de 1974, la cual reemplazó la Ley 17.059, con el fin de corregir algunos aspectos, consignó Emol.

