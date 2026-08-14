Qué hacer en Santiago: conoce las primeras fondas confirmadas para septiembre

Si estás buscando qué hacer en Santiago durante las Fiestas Patrias, ya comienzan a confirmarse las primeras fondas que se tomarán distintos puntos de la capital y sus alrededores durante septiembre.

Para quienes ya están organizando sus panoramas, estas son algunas de las primeras fondas confirmadas con música en vivo, gastronomía, cueca, juegos típicos y diversas actividades. Revisa las fechas, ubicaciones y artistas de cada evento para elegir tu panorama y así asegurar tus entradas con anticipación.

Qué hacer en Santiago: Fiestas Patrias con música en vivo y grandes artistas

Fiebre de Cumbia La Fonda

Fiebre de Cumbia La Fonda se prepara para celebrar las Fiestas Patrias con una jornada que reunirá música en vivo, cueca, cumbia, gastronomía y distintas actividades. El evento se realizará el 5 de septiembre y contará con un cartel que incluye a reconocidos artistas nacionales e internacionales.

Entre los artistas confirmados se encuentran Damas Gratis, Los Auténticos Decadentes, Santaferia, Joe Vasconcellos, Los Jaivas y La Combo Tortuga, además de Sinaka y Pablito Pesadilla.

La jornada también contará con stand up y Cuecódromo, y gastronomía. El evento es exclusivo para mayores de 18 años, por lo que será necesario presentar el carnet de identidad para ingresar. Para quienes lleguen en vehículo, habrá estacionamientos disponibles en el Parque O’Higgins, aunque los cupos serán limitados. Estos funcionarán entre las 11:00 y las 00:00 horas.

Las entradas para Fiebre de Cumbia La Fonda se encuentran disponibles a través de Passline, donde también se pueden revisar los accesos y valores correspondientes al evento.

Fecha: 5 de septiembre de 2026.

Horario: desde las 14:00 hasta las 00:00 horas aproximadamente.

Lugar: Club Hípico de Santiago, Av. Blanco Encalada 2540, Santiago.

La Fonda Fiebre

La parrilla musical incluye a destacados artistas y bandas como Los Jaivas, Joe Vasconcellos, Santaferia, Amar Azul, Agrupación Marilyn, La Combo Tortuga, Yaga y Mackie y Jere Klein, además de otros artistas que serán parte de la programación.

Uno de los atractivos de esta fonda para qué hacer en Santiago es que estará pensada para recibir a público de distintas edades. Los niños de hasta 8 años ingresan gratis, mientras que quienes tengan entre 9 y 14 años deberán contar con una entrada infantil. Desde los 15 años, corresponde adquirir una entrada de adulto.

Además, existen alternativas para quienes quieran asistir durante los tres días, como el abono por las tres jornadas y el Pack Amigos 4×3. Los afiliados a La Araucana también podrán acceder a un 20% de descuento en sus entradas.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Passline, con distintos tipos de acceso y precios según la experiencia escogida.

Fecha: 18, 19 y 20 de septiembre de 2026.

Horario: por confirmar.

Lugar: Parque La Araucana, La Florida.

Qué hacer en Santiago: Fiestas Patrias para disfrutar en familia

Fonda Doña Florinda

La programación musical incluye a Amar Azul, Los Vásquez, Santaferia, Ráfaga, Zúmbale Primo, Sinaka y Katteyes, además de presentaciones de Chico Trujillo y Damas Gratis, quienes serán parte del cartel anunciado para la celebración.

Además de los shows musicales, la fonda contará con Cuecódromo, zona Kids, juegos típicos, food trucks, zona picnic y espacios pet friendly. También tendrá puntos de reciclaje y estacionamientos, sumando distintas alternativas para quienes quieran pasar la jornada en el recinto.

La Fonda Doña Florinda será un evento para todas las edades. Los menores de 5 años ingresan gratis, mientras que los niños de hasta 13 años deben adquirir una entrada infantil y asistir acompañados por un adulto responsable. Las entradas se encuentran disponibles a través de PuntoTicket.

Fecha: 18, 19 y 20 de septiembre de 2026.

Horario: desde las 12:00 horas. Viernes y sábado hasta las 00:00 horas, domingo hasta las 22:00 horas.

Lugar: Parque Los Héroes, San Jorge 1975, La Florida, Santiago.

Fonda Doña Rosa

La Fonda Doña Rosa será una de las alternativas para qué hacer en Santiago y celebrar las Fiestas Patrias 2026. La parrilla musical incluye a Los Vásquez, Santaferia, Ráfaga, Zúmbale Primo, Sinaka y Katteyes, además de Chico Trujillo y Damas Gratis.

Durante las jornadas, los asistentes también podrán disfrutar de distintas preparaciones de comida típica y actividades relacionadas con las Fiestas Patrias. La organización además contempla con más de 50 estacionamientos para bicicletas y 500 para vehículos.

Las entradas están disponibles a través de PuntoTicket.

Fecha: 18 y 20 de septiembre de 2026.

Horario: desde las 12:00 horas. El viernes 18 hasta las 00:00 horas y el domingo 20 hasta las 22:00 horas.

Lugar: Hipódromo Chile, Av. Hipódromo Chile 1715, Independencia, Santiago.

Fonda Ñuñoa 2026

La Fonda Ñuñoa 2026, también conocida como Fonda Ñuñoa El Corazón de Chile, se prepara para celebrar las Fiestas Patrias con cuatro jornadas de música, gastronomía y entretención en el Parque Estadio Nacional.

La programación musical contempla a distintos artistas, entre ellos Los Vásquez, Santaferia, Garras de Amor, Los Prisioneros, Antonio Ríos y Jere Klein. Además, uno de los atractivos de esta fonda será el Circo Internacional y las distintas alternativas gastronómicas.

Quienes tengan Tarjeta Vecino Ñuñoa pueden acceder a un precio preferencial seleccionando esta alternativa al momento de comprar sus entradas a través de TicketPro e ingresando su RUT. Las entradas para la Fonda Ñuñoa 2026 se encuentran disponibles a través de TicketPro.

Fecha: 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2026.

Horario: por confirmar.

Lugar: Parque Estadio Nacional, Ñuñoa, Santiago.

Qué hacer en Santiago: Fiestas Patrias para bailar, comer y celebrar

La Gran Fonda de Chile en el Parque O’Higgins

El evento se realizará en el Parque O’Higgins y durante cuatro días reunirá música en vivo, gastronomía y distintas alternativas de entretención para quienes quieran celebrar el 18 de septiembre.

La programación musical contempla artistas de distintos estilos, entre ellos Sinaka, Santaferia, Noche de Brujas, Jairo Vera, Leo Rey, Young Cister y Los Jaivas, además de otros nombres que serán parte de la cartelera.

Además de los conciertos, los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica y una pista de baile donde sonarán ritmos como cueca, cumbia y reggaetón, entre otros. De esta manera, la fonda busca reunir distintas expresiones de la música y las tradiciones chilenas en un mismo espacio.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketplus.

Fecha: 17, 18, 19 y 20 de septiembre

Horario: por confirmar.

Lugar: Parque O’Higgins, Santiago.

Fiesta de la Chilenidad Melipilla

La Fiesta de la Chilenidad de Melipilla regresa este 2026 con su octava edición para celebrar las Fiestas Patrias durante cuatro jornadas. Por si no sabias qué hacer en Santiago, el evento se presenta como un panorama familiar que reunirá música, gastronomía y distintas actividades para disfrutar durante el 18 de septiembre.

La programación musical contará con artistas como Santaferia, Amar Azul, Los Vásquez, La Combo Tortuga y Jairo Vera, además de un show tributo a las Guerreras K-Pop y otros artistas que serán parte de la celebración.

Además de los espectáculos, los asistentes podrán recorrer las cocinerías, feria artesanal y patio de comida, junto con disfrutar de juegos criollos, juegos inflables y un parque de entretenciones.