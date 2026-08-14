Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para aprovechar un viernes por la noche

El viernes por la noche es uno de los momentos preferidos para reunirse con amigos, salir en pareja o simplemente olvidarse de cocinar después de una semana de trabajo. Para quienes además llegan con hambre, los tenedores libres ofrecen la posibilidad de probar diferentes preparaciones y repetir las favoritas.

Si buscas qué hacer en Santiago para comenzar el fin de semana, existen buffets que mantienen sus puertas abiertas durante la noche. Desde gastronomía peruana hasta carnes al estilo brasileño y comida internacional, estas son tres alternativas para considerar.

Qué hacer en Santiago: buffet hasta la medianoche en Ñuñoa

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Perú Mágico Tenedor Libre es una alternativa para quienes quieren comenzar el fin de semana con una comida abundante. El restaurante mantiene atención los viernes hasta la medianoche, lo que permite llegar después del trabajo o planificar una cena más tarde.

Su propuesta se centra principalmente en la gastronomía peruana y combina distintas preparaciones dentro de su modalidad de buffet. Además, el restaurante ha realizado promociones especiales los viernes, incluyendo alternativas que combinan tenedor libre y barra libre.

De esta forma, se presenta como una opción para quienes buscan extender la salida y comenzar el fin de semana compartiendo alrededor de la mesa.

Qué hacer en Santiago: una cena de tenedor libre en pleno centro

Panda Junior

Dirección: Portugal 198, Santiago Centro.

Panda Junior mantiene dos jornadas de atención de lunes a sábado. Los viernes, su servicio de cena funciona entre las 20:00 y las 23:00 horas, por lo que resulta especialmente conveniente para una salida nocturna.

El restaurante se especializa en un buffet de gastronomía internacional y comida china. Su propuesta permite probar distintas preparaciones durante una misma visita y compartir la experiencia con amigos, familiares o la pareja.

Además, su ubicación en Santiago Centro facilita el acceso desde distintos puntos de la capital mediante transporte público.

Qué hacer en Santiago: carnes al estilo brasileño en Providencia

Rodizzio Santiago

Dirección: Constitución 270, Providencia.

Para quienes prefieren comenzar el fin de semana con carnes, Rodizzio Santiago ofrece una experiencia diferente. El restaurante funciona los viernes hasta las 23:00 horas y su propuesta está inspirada en el tradicional rodizio brasileño.

Los diferentes cortes llegan directamente hasta la mesa, permitiendo probar distintas carnes durante la experiencia. Así, se convierte en una alternativa para quienes buscan una cena abundante y quieren cambiar el buffet tradicional por un formato centrado en la parrilla.

Su ubicación en Providencia también permite complementar la cena con otros panoramas nocturnos del sector.

Una alternativa para comenzar el fin de semana

Salir a comer el viernes permite marcar el final de la jornada laboral y comenzar el descanso con un panorama diferente. Elegir un tenedor libre agrega variedad a la experiencia y permite que cada integrante del grupo encuentre preparaciones según sus gustos.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago un viernes por la noche, estos tres restaurantes ofrecen alternativas para disfrutar una cena abundante y comenzar el fin de semana alrededor de una buena mesa.