Francisco Riveros asumió como nuevo ministro del Deporte

El exgerente de Palestino, abogado Francisco Riveros Cantuarias, juró este viernes como nuevo ministro del Deporte, en reemplazo de Natalia Duco Soler.

Riveros es abogado y ejerció hasta hoy como asesor en la planificación, coordinación y gestión integral de proyectos presidenciales prioritarios de Presidencia. Junto con su título como abogado, cuenta con diversos postgrados, ente ellos, un magíster en Inteligencia Artificial en Harvard.

La ceremonia se realizó en el Salón Montt Varas y estuvo encabezada por el Presidente José Antonio Kast. El Mandatario les solicitó este jueves las renuncias a Duco y al subsecretario de la cartera, Andrés Otero.



En el cargo de este último asumiría la directora del Instituto Nacional del Deporte, Sofía Rengifo.

“Vamos a seguir adelante con el plan A Mover Chile”

Una declaración de prensa realizó el biministro Claudio Alvarado, junto al nuevo ministro de Deportes, Francisco Riveros, posterior al cambio de gabinete



“Quiero partir por agradecer al Presidente de la República por haberme dado el honor de poder servir a Chile, servir a sus ciudadanos y servir a sus deportistas a través de todo el trabajo que podemos hacer en el Ministerio del Deporte”, dijo Riveros.

Remarcó que “vamos a seguir adelante con el plan A Mover Chile, llevando el deporte y la actividad física al día a día de los chilenos. Y que todos puedan vivir las ventajas de lo que es la vida sana, lo que son los buenos hábitos, y también algo muy importante, que es el rol formativo que tiene el deporte”, consignó Emol.

“También tengo especial interés en el deporte federado, en el fútbol profesional, y en desarrollar el potencial inmenso que tiene Chile en materia deportiva”, añadió.



“Quiero también agradecer a la ministra saliente, con quién nos vamos a reunir y con quién vamos a hacer un traspaso, que me va a entregar todo lo muy valioso que ha hecho por el deporte chileno en este tiempo”, sostuvo.

