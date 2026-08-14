Qué hacer en Concepción: descubre los lugares con hamburguesas y sándwiches XL en la ciudad

En Concepción la gastronomía ofrece alternativas para todos los gustos, especialmente para quienes disfrutan de preparaciones abundantes. Por lo que, existen distintos locales que han incorporado a sus cartas hamburguesas y sándwiches XL, con grandes porciones de carne y combinaciones de ingredientes.

Desde hamburguesas dobles y triples hasta sándwiches con carne mechada, pollo, tocino y queso, estas opciones son una alternativa para quienes buscan qué hacer en Concepción y quieren disfrutar de una comida contundente.

Qué hacer en Concepción: Hamburguesas dobles y triples para disfrutar en la ciudad

Bull Texas Burger

Dirección: Tucapel 1001, Concepción, BioBío.

Si eres fanático de las hamburguesas XL, Bull Texas Burger destaca por una carta enfocada en preparaciones tipo smash burger.

Entre sus opciones se encuentra la White House, con smash burger, queso cheddar, pepinillos, cebolla en cuadritos y american sauce, mientras que la MVP combina la carne con queso mantecoso, champiñones, cebolla caramelizada y salsa BullTexas.

Para quienes prefieren una hamburguesa más contundente, está la Route 66, que incorpora tocino, aros de cebolla, queso cheddar y salsa BBQ. También puedes encontrar la Hollywood, con queso mantecoso, huevo frito, tocino y mayonesa de ajo, y la Miami Vice, con queso cheddar, tocino, lechuga, tomate y cebolla morada.

Pero si la idea es probar una hamburguesa XL, Bull Texas Burger cuenta con preparaciones de doble, triple, cuádruple e incluso seis smash burgers. Entre ellas destaca la Empire State, que reúne seis smash burgers, seis láminas de queso cheddar, tocino grillado, cebolla caramelizada y american sauce, acompañada de papitas fritas naturales.

INATTI

Dirección: Av. Chacabuco 1246, Concepción, BioBío.

Entre sus opciones destaca la Jam, que combina carne Angus con mermelada de tocino, una croqueta de queso mozzarella y gauda, además de salsa de la casa. También está la Barbacoa, que incorpora carne Angus, queso cheddar fundido, pulled pork ahumado artesanalmente durante 13 horas, cebolla morada, doble tocino ahumado y salsa BBQ.

Para quienes buscan una hamburguesa XL, la Inatti reúne doble carne Angus de 130 gramos, doble queso cheddar, doble tocino ahumado, pepinillos y salsas de la casa y BBQ. Otra alternativa es la BioBío, preparada con carne Angus, queso cheddar y mantecoso, cebolla grillada, tocino ahumado, huevo frito y salsa de la casa.

La carta también incluye opciones como la Dakota, con choclos a la crema y eneldo, la American, con tocino, pepinillos y aros de cebolla Inatti, la Mexican, con pico de gallo, guacamole y jalapeños, y la 4 Quesos, que combina cheddar, queso azul, mozzarella y queso mantecoso. Además, cuentan con una alternativa Vegan, elaborada con una burger de garbanzos y pan brioche vegano.

Olivari Burger

Dirección: Av. San Sebastián 1181, Loc 8, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres disfrutar de una hamburguesa XL, Olivari Burger destaca por ofrecer preparaciones dobles y triples, con hasta 450 gramos de carne de vacuno y distintas combinaciones de ingredientes.

Entre las opciones dobles se encuentra la Mamma Mía, con 300 gramos de vacuno, queso gauda, palta, tomate, lechuga y lactonesa. También está la Mister President, que combina carne, queso cheddar, cebolla caramelizada, tocino, pepinillos y salsa BBQ, y la American Burger, con queso cheddar, aros de cebolla, tocino y BBQ.

Para quienes buscan una alternativa todavía más contundente, las versiones triples alcanzan los 450 gramos de vacuno. Aquí puedes encontrar preparaciones como la Olivari Burger Triple, que incorpora queso cheddar, champiñones, tocino, cebolla morada, pepinillos, lactonesa y BBQ.

Además, Olivari Burger dispone de una línea de burgers veggie elaboradas con una mezcla de champiñón y soya.

Qué hacer en Concepción: Sándwiches y hamburguesas contundentes en la ciudad

D’Panas Grill

Dirección: Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 67, Concepción, BioBío.

D’Panas Grill es una alternativa para quienes buscan probar hamburguesas y sándwiches contundentes. Entre sus opciones se encuentra el Sándwich de Mechada, preparado con carne mechada, palta, queso gauda y mayonesa especial de la casa. También está el Sándwich de Pollo Mechado, con pollo mechado, palta, queso gauda, mayonesa y salsa especial.

En cuanto a las hamburguesas, destacan alternativas como la Bacon Cheddar, con 200 gramos de carne, tocino y queso cheddar, la Hamburguesa Mixta, que combina dos proteínas a elección, y la Hamburguesa D’Panas, que reúne carne de hamburguesa, pollo y chorizo.

Para quienes buscan una preparación todavía más contundente, la Hamburguesa Callejera combina carne, pollo, chuleta y chorizo, mientras que la King Burger incluye doble carne, queso cheddar, tocino, vegetales y papas fritas coronando el sándwich, además de queso cheddar y tocino crocante.

ConceBurger

Dirección: Galvarino 777, Concepción, BioBío.

ConceBurger es una alternativa para quienes quieren disfrutar de hamburguesas artesanales y sándwiches con preparaciones contundentes.

Entre sus hamburguesas destaca la Aníbal Pinto, la Clásica, que combina hamburguesa artesanal con doble queso cheddar, pepinillos dill, cebolla caramelizada, cebolla crispy y salsa tasty. También está la Paicaví Salvaje, preparada con doble queso cheddar, cebolla morada, pepinillos dill, lechuga, tomate, tocino y salsa tasty.

Además de sus hamburguesas, ConceBurger cuenta con una sección de mechadas, donde destaca el Italiano Condell, con carne mechada, palta, tomate y mayonesa. También está el Tucapel Chacarero, que combina carne mechada, porotos verdes, tomate, ají verde y mayonesa, y el Luco Lientur, preparado con carne mechada y abundante queso fundido.