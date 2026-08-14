Quiroz: “Es una gran noticia la ratificación de la invariabilidad tributaria”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de acoger parcialmente los requerimientos que fueron presentados por la oposición contra el proyecto de Reconstrucción.



En conversación con Tele13 Radio, Quiroz valoró la determinación del TC. Manifestó que “es una gran noticia la ratificación de la invariabilidad tributaria. Es un elemento central de esta reforma. Buscaba dar certezas tributarias hacia el futuro para atraer inversiones. Y esa medida el tribunal la ratificó en su integridad prácticamente y nos tiene contentos para estos efectos”.

“La noticia es increíblemente buena”

El secretario de Estado dijo que están “muy conformes. Vamos a tener que ver después la sentencia de cómo se ajusta o cómo se pueden precisar algunas cosas. Pero la noticia es increíblemente buena. Es como el tribunal, reconociendo todo una historia institucional de Chile, de muy larga data, en materia de invariabilidad, la ratifica en su decisión”.

En cuanto a la relocalización de las salmoneras, Quiroz afirmo que “vamos a tener que ver la sentencia. Vamos a ver si existen elementos en las consideraciones de materias constitucional que puedan ser subsanadas en una formulación distinta”.



Realizó un llamado a los trabajadores del sur de Chile que “esperaban de esto una decisión positiva de reacción económica. Si no es esta medida serán otras de gestión. Pero no seremos indolentes ante el retraso de las decisiones, si no se va a poder por acá se van a redoblar los esfuerzos”.



Quiroz abordó la polémica con el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien reconoció desconocer que el Gobierno había ingresado un requerimiento al TC por un artículo de este proyecto. “Evidentemente hubo un tema de comunicación que es lamentable, pero es un error y habrá que perfeccionarlo, no transformemos un tema de comunicación en una crisis política”, indicó.



Asimismo, descartó roces con el biministro y recalcó que “no estamos peleados en absoluto, somos un equipo, tengo la mejor opinión del ministro Alvarado, aquí de peleas, ninguna”.