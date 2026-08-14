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Aumentan a 72 los detenidos luego de masivo operativo contra banda que vendía droga a través de dispensarios

Según los antecedentes del Ministerio Público, la agrupación utilizaba dispensarios para comercializar estupefacientes bajo fines medicinales. La organización investigada operaba entre Antofagasta y Aysén y mantenía actividades en distintas regiones del país.

Eduardo Córdova
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Aumentan a 72 los detenidos luego de masivo operativo contra banda que vendía droga a través de dispensarios

La Fiscalía Regional de Aysén entregó un nuevo balance de la denominada “Operación Imperio Ámsterdam”, investigación destinada a desarticular una organización dedicada al tráfico de drogas.

Según los antecedentes del Ministerio Público, la agrupación utilizaba dispensarios para comercializar estupefacientes bajo fines medicinales, según Emol.

La organización investigada operaba entre Antofagasta y Aysén y mantenía actividades en distintas regiones del país.

Entre las personas involucradas figura el ex chico reality Camilo Huerta, quien actualmente se encontraría en Estados Unidos.

El fiscal Hernán Libedinsky informó que el operativo se desarrolló en nueve regiones y terminó con 72 personas detenidas.

El procedimiento contó con 20 fiscales desplegados en terreno y cerca de 500 funcionarios de Carabineros, con participación del OS7.

Operación Imperio Ámsterdam se desplegó en nueve regiones

Libedinsky explicó que el procedimiento se enmarca en una investigación por tráfico de drogas y lavado de activos.

“Esto en el marco de un procedimiento por la Ley 20 mil de tráfico ilícito de estupefacientes y lavado de activos. Los detenidos van a ser puestos a disposición del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para la respectiva audiencia de control de detención”, complementó el persecutor.

Por su parte, la capitán María Belén Galaz, del OS7 de Carabineros, señaló que la investigación se inició hace más de dos años.

La funcionaria explicó que las diligencias permitieron incautar una importante cantidad de marihuana y documentación relacionada con la investigación.

Galaz detalló que el procedimiento incluyó la incautación de gran cantidad de marihuana “y evidencia documental”.

Carabineros destaca magnitud del operativo

La capitán calificó el despliegue como un procedimiento de alcance nacional relacionado con plantaciones ilegales y la comercialización de marihuana mediante dispensarios.

Fue “un operativo nacional que marca un precedente en este tipo de ilícito, por las plantaciones ilegales y la venta de marihuana en dispensarios a nivel nacional”, acotó.

Los 72 detenidos serán puestos a disposición del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde se desarrollarán las respectivas audiencias de control de detención.

Camilo Huerta es investigado por presunto tráfico de drogas 
Source Texto: La Nación / Foto: Carabineros
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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