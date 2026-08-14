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Francisco Riveros asumirá como nuevo ministro del Deporte tras salida de Natalia Duco

Según informó T13, Riveros, independiente, ya trabajaba para el Gobierno donde representaba al Mandatario en el comité del Plan Auditoría Total. Sofía Rengifo será la sucesora del exsubsecretario del Deporte, Andrés Otero.

Patricia Schüller Gamboa
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Francisco Riveros asumirá como nuevo ministro del Deporte tras salida de Natalia Duco

El abogado y exgerente del club Palestino, Francisco Riveros, asumirá como nuevo ministro del Deporte. Reemplazará a Natalia Duco que este jueves presentó su renuncia al cargo, la que fue aceptada por el Presidente José Antonio Kast.

Según informó T13, Riveros, independiente, ya trabajaba para el Gobierno donde representaba al Mandatario en el comité del Plan Auditoría Total.

Se conoció que Sofía Rengifo será la sucesora del exsubsecretario del Deporte, Andrés Otero. Rengifo se ha desempeñado como directora del Instituto Nacional del Deporte (IND) y fue candidata a diputada por el Distrito 14.

La salida de Duco se produjo dos semanas después de que se confirmara que la Contraloría General de la República (CGR) iniciara una investigación en su contra por el presunto uso irregular de un vehículo fiscal para asistir a “una actividad nocturna de celebración”.

Kast aceptó renuncias de ministra del Deporte, Natalia Duco, y del subsecretario Andrés Otero
Source Texto: La Nación/Foto: Redes Sociales
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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