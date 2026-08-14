Consejo Constitucional de Francia rechazó prohibición de redes sociales a menores de 15 años

El Consejo Constitucional de Francia rechazó este viernes la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años, medida que había sido aprobada hace algunas semanas por el parlamento.

En su decisión, la máxima autoridad constitucional del país apuntó directamente contra el artículo 1 de la ley.

Al respecto, precisaron que dicho artículo “supone una vulneración que no es adecuada, necesaria ni proporcionada” a la libertad de expresión y de comunicación de los menores.

El Consejo reconoció “la exigencia constitucional de protección del interés superior del niño”. No obstante, advirtió que una prohibición tan amplia “es susceptible de aplicarse a servicios de comunicación en línea cuyos riesgos para la salud y la seguridad de los menores (…) no están establecidos”.

Esta ley, que debía entrar en vigor el 1 de septiembre, contempla dejar a los más jóvenes fuera de las redes sociales. A su vez, según consignó Emol, pretende evitar que puedan utilizar espacios de comunicación de algunas páginas web. Esto incluye plataformas como YouTube, WhatsApp, Messenger y algunos videojuegos en línea.

La iniciativa incluía excepciones, como las enciclopedias en línea y sitios educativos o científicos. Sin embargo, el Consejo dijo que esto seguía siendo demasiado limitado.

La reacción de Macron

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le encargó al primer ministro, Sébastien Lecornu, “trabajar” en “una redacción jurídicamente sólida” del texto.

De acuerdo al citado medio, el mandatario pidió realizar esta labor “en el menor plazo posible”, y teniendo “en cuenta la decisión del Consejo Constitucional”.

De igual forma, el gobierno remarcó que su compromiso de sacar adelante la ley “de aquí a la primavera (boreal) de 2027 sigue siendo total”.

Cabe destacar que la decisión del Consejo Constitucional involucra solamente al artículo 1. En ese marco, no se pronunció respecto a la prohibición del celular en los centros de secundaria a partir del 1 de septiembre.