“He llorado, que no te lo puedes imaginar”: Karen Doggenweiler reveló cuál es su gran pena a María Luisa Godoy

Karen Doggenweiler atraviesa una nueva etapa en su vida familiar, luego de que sus dos hijas se radicaran fuera de Chile. La animadora reconoció que enfrentar la distancia con Fernanda y Manuela ha sido un proceso difícil.

La conductora habló sobre el tema durante el estreno de la tercera temporada de “Mamá por siempre”. En conversación con María Luisa Godoy, abordó cómo ha enfrentado el hecho de dejar de convivir diariamente con sus hijas, recogió La Hora.

“He llorado y llorado, que no te lo puedes imaginar. Ha sido súper terrible, devastador, súper duro”, reconoció.

Pese a la distancia, Doggenweiler reflexionó sobre las razones que llevaron a Fernanda y Manuela a buscar nuevas oportunidades fuera de Chile.

“Es parte de buscar una identidad. De abrirse un camino propio, o sea, es que igual es complicado, esto de que es hija de y que a lo mejor consiguió esto porque…, entonces eso es súper complicado”, señaló.

La animadora también destacó las capacidades y los proyectos personales que cada una de sus hijas ha desarrollado de manera independiente.

Karen Doggenweiler y la relación a distancia con sus hijas

“La Manu es brillante, es inteligente y espectacular. La Fernanda también tiene su propio mundo”, afirmó.

Vivir en países diferentes no ha significado perder la cercanía entre Doggenweiler y sus hijas. La conductora aseguró que mantienen una comunicación constante.

“Son amorosas, preocupadas, geniales, atentas, estamos todo el día en contacto. Como que siento que las recuperé harto”, contó.

La animadora mantiene especialmente el contacto con Fernanda mediante WhatsApp y redes sociales, donde ambas comparten contenidos y opiniones.

“Y de repente la Fernanda me dice: ‘Mamá, mira, subí esto, ¿te gusta esto que dije?’, y me manda por interno a veces lo que ella dijo u opinó de un tema que tiene varias visualizaciones y comentarios, pero lo veo más porque me lo manda por WhatsApp que porque lo pille en Instagram”, relató Karen Doggenweiler.

La maternidad de Karen Doggenweiler

Para la conductora, una de sus mayores satisfacciones como madre es observar cómo sus dos hijas construyen sus vidas de manera independiente.

“Lo más lindo es ver estas dos niñas independientes, autónomas y libres buscando su propio camino, como que siento que les dimos varias herramientas para que ellas enfrenten con alegría y tiene harta esperanza, entonces que enfrenten la vida así me encanta”, afirmó.

Doggenweiler se convirtió en madre de Fernanda a los 24 años y, nueve años después, nació Manuela. La diferencia de edad entre ambas también hizo que experimentara la crianza de distintas maneras.

“Fui una mamá distinta con la Fernanda que con la Manuela. Yo creo que al principio era súper aprensiva y con la Manuelita creo que fue un poquito más relajado y la pude disfrutar más”, señaló.

Pese a las exigencias de su carrera televisiva, la animadora aseguró que siempre otorgó un lugar prioritario a la maternidad.

“No me hubiera perdido de la maternidad ni por un estelar, ni por un festival, ni por un programa, ni por un matinal, ni por nada, a mí de verdad siento que la maternidad me llega al corazón”, afirmó.