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“No tienen vuelta“: Neme indignado por nuevo antecedente que reveló ministro de un detenido por matar a niño

Entre los datos expuestos, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que el detenido tiene 17 años y contaba con detenciones previas. Además, había ingresado en dos oportunidades al Plan de Seguridad Integrada (PSI), conocido como Plan 24 Horas.

Eduardo Córdova
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“No tienen vuelta“: Neme indignado por nuevo antecedente que reveló ministro de un detenido por matar a niño

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, entregó este miércoles nuevos antecedentes sobre la captura del cuarto implicado en el asesinato de un niño de 12 años en San Bernardo.

Entre los datos expuestos, la autoridad confirmó que el detenido tiene 17 años y contaba con detenciones previas. Además, había ingresado en dos oportunidades al Plan de Seguridad Integrada (PSI), conocido como Plan 24 Horas.

Desde Carabineros explicaron que este programa busca “restituir los derechos vulnerados y prevenir conductas de riesgo en niños, niñas y adolescentes (NNA)”, recogió La Cuarta.

La institución agregó que “es un proceso multidisciplinario, voluntario y flexible, que se adapta a las necesidades de cada menor”.

“Por ese programa, este adolescente ingresó en abril de 2024, a los 15 años, por infractor de ley por robo con intimidación, por lo que fue derivado a la la Municipalidad de San Bernardo”, afirmó.

Asimismo, precisó que “en marzo de 2026, ingresa por infractor de ley por receptación de vehículo motorizado, donde también fue derivado a la Municipalidad de San Bernardo, para que efectuara las labores de prevención social para evitar que este adolescente volviera a reincidir es conductas delictuales”.

De esta manera, el menor había sido incorporado al programa en dos ocasiones antes de ser detenido por este caso.

Neme cuestiona la situación

Tras conocerse estos antecedentes, José Antonio Neme reaccionó con dureza y criticó la reincidencia de los involucrados.

“Yo no sé si les causa alguna sorpresa lo que dijo el ministro: que eran menores de edad, que eran reincidentes… esta historia ya la conocemos, ya hemos estado en este lugar y lo más preocupante es que no es sorpresivo”, afirmó.

Además, en “Mucho Gusto” sostuvo que “si estamos enfrentando el mismo problema con la misma estrategia y no hay ningún cambio…”, afirmó. “Yo creo que realmente hay que empezar a preguntarse si es que hay algo más profundo”, agregó.

Luego, el periodista añadió que “está bien que el ministro haga el punto de prensa, él ha sido muy claro, desde el punto de vista político nada que decir, pero desde el punto de vista moral, ya hemos estado en este lugar y eso me parece terrible”.

Críticas al Plan 24 Horas

Posteriormente, Neme puso en duda la efectividad del programa mencionado por las autoridades.

“¡En mi perra vida había escuchado ese programa!”, expresó.

Finalmente, lanzó una crítica aún más categórica. “Estos cabros no tienen vuelta, discúlpenme. 17 años y ya arrastraron a un niño por el pavimento. No tienen vuelta. ¡Qué programa de 24 horas ni 36 horas ni 60 horas!”, cerró.

Source Texto: La Nación / Foto: La Cuarta
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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