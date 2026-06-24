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“¿De vuelta de dónde?”: La reacción de Ibrahimovic al “I’m back” de Cristiano Ronaldo en el Mundial

El destacado exdelantero sueco, en su faceta de comentarista, reaccionó al mensaje que entregó “CR7” luego de anotar un doblete en el triunfo de Portugal ante Uzbekistán. “Cuando escuché ‘I’m back’, pensé: Cristiano, amigo mío… tú nunca te fuiste. Todos los demás siguen tratando de ponérsele al día”, sostuvo.

Leonardo Medina
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“¿De vuelta de dónde?”: La reacción de Ibrahimovic al “I’m back” de Cristiano Ronaldo en el Mundial

El icónico exfutbolista sueco, Zlatan Ibrahimovic, reaccionó al mensaje que entregó Cristiano Ronaldo este martes, tras su gran actuación en el triunfo 5-0 de Portugal ante Uzbekistán en el Mundial 2026. 

“CR7”, de 41 años, anotó un doblete en la victoria del combinado luso, y tras finalizar el partido, gritó a la cámara: “I’m back (He vuelto)”.

En ese marco, Zlatan, en su faceta de comentarista, se refirió con cierta ironía a las palabras del jugador del Al-Nassr.

“Estaba un poco confundido cuando lo escuché. ¿‘I’m back’? ¿De vuelta de dónde exactamente?. Cristiano nunca salió del foco de atención ni un solo día”, manifestó. 

Asimismo, expresó que “si marcas dos goles y gritas ‘I’m back’, suena como si hubieras desaparecido durante diez años y de repente regresaras de otro planeta”.

“Cristiano ha estado jugando, marcando, rompiendo récords y acaparando titulares todo el tiempo. Por eso me hizo reír. El mundo del fútbol habla de él cada semana, los defensas todavía se preocupan por él, y los estadios siguen llenándose para verlo”, sostuvo.

Ibrahimovic insistió en que “eso no suena como alguien que se había ido. Tal vez quiso decir que está de vuelta silenciando a los críticos. Si es así, está bien”.

“Pero que Cristiano Ronaldo anuncie que está de vuelta es como si el sol anunciara que saldrá mañana. La verdad es que los jugadores pasan sus carreras tratando de alcanzar su nivel de relevancia. Incluso en sus días tranquilos, la gente sigue hablando más de él que de la mayoría de los futbolistas”, enfatizó. 

Finalmente, dijo que “así que cuando escuché ‘I’m back’, pensé: Cristiano, amigo mío… tú nunca te fuiste. Todos los demás siguen tratando de ponérsele al día. Era un partido hecho a medida para que el portugués marcara muchos goles”.

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Source Texto: La Nación/Foto: X
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