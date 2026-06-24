Gobierno descarta sacar militares a las calles y apunta al reforzamiento de las policías

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, descartó el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles, como han solicitado algunos alcaldes tras el caso del niño que murió tras encerrona en San Bernardo. Recalcó que la función de seguridad pública está entregada a las policías.



“Cuando hay este tipo de situaciones que generan conmoción y preocupación, como es el fallecimiento de un menor producto de una acción delictual, indudablemente que surge la preocupación de muchos actores y muchos sectores para tratar de corregir o de evitar este tipo de situación”, señaló.



“El Gobierno ha optado en este minuto por el fortalecimiento de las policías, reforzar los controles preventivos. Se está colocando en marcha un esfuerzo especial para que existan más funcionarios en la calle, más patrullas en la calle”, añadió.



También anunció que “se va a establecer también una coordinación de vigilancia aérea de apoyo y se van a ir buscando los caminos y las fórmulas para ir cerrando las posibilidades de este tipo de delitos. Por lo tanto, la opción que hoy día está presente de parte del gobierno es la de fortalecer los procedimientos policiales”.



“La situación de los militares está concentrada en el apoyo que nos dan en la Macrozona Norte, en el control de las fronteras y en la Macrozona Sur, en el control de la violencia. Por lo tanto, son situaciones excepcionales y el control del orden público está radicado en las fuerzas policiales y eso es lo que estamos fortaleciendo y trabajando”, cerró.