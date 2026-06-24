Home Internacional "de la espriella restaurará relaciones de colombia e israel “como ..."

De la Espriella restaurará relaciones de Colombia e Israel “como nunca antes”

“Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes. Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme”, respondió el ganador de la segunda vuelta presidencial a un mensaje de felicitación del ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
De la Espriella restaurará relaciones de Colombia e Israel “como nunca antes”

El ganador de la segunda vuelta presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que “restaurará y fortalecerá” las relaciones diplomáticas con Israel. Esto en vísperas de que se confirme su triunfo en las elecciones del pasado domingo frente a Iván Cepeda, quien ya reconoció su derrota.

“Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes. Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme”– Así respondió De la Espriella a un mensaje de felicitación del ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar.

El ministro israelí contó en sus redes sociales que felicitó a De la Espriella, a quien se ha referido como “presidente electo” pese a que aún no se ha hecho oficial. Y lo calificó como “un verdadero amigo del pueblo judío y del Estado de Israel”.

“Lo felicité por su importante victoria en las elecciones, que genera esperanza y posibilidad para un futuro mejor para Colombia y sus ciudadanos. Y también le deseé mucho éxito”, escribió Saar, a quien De la Espriella le ha manifestado su compromiso de que la alianza entre ambos países “sea más fuerte que nunca”.

Rechazan que nuevas autoridades reanuden relaciones diplomáticas “con un gobierno genocida”

Su rival en las elecciones, Iván Cepeda, rechazó con rapidez que las futuras autoridades colombianas reanuden relaciones diplomáticas “con un gobierno genocida”. Recordó que los tribunales internacionales ordenaron el arresto de algunos de sus miembros por crímenes en la Franja de Gaza.

“La Corte Penal Internacional ha ordenado el arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Corte Internacional de Justicia lo está procesando por genocidio en Gaza”, indicó Cepeda, para quien esta decisión “avergüenza a Colombia”.

“Netanyahu debe ser juzgado por una corte internacional por genocidio”, subrayó Cepeda.

Pese a lo ajustado del resultado electoral, el lunes varios los líderes mundiales felicitaron a De la Espriella por su victoria, entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump, así como varios mandatarios de, la zona, como el argentino Javier Milei y el chileno José Antonio Kast.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó que entre el jueves y el viernes anunciará al nuevo Presidente electo de Colombia, que apunta hacia el candidato de la ultraderecha Abelardo de la Espriella, después de que la Procuraduría informara de que el escrutinio y el preconteo coinciden en un 99.997%.

Source Texto; Aton/Europa Press/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Confirman multa a Farmacias Doctor Simi por usar corpó...

La multa fue aplicada por la Inspección Comunal del Trabajo por no cumplir reglas indicadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en orden a mantener en buenas condiciones sistema de ventilación de la botarga (corpóreo publicitario), utilizado por trabajadores en horario de máximo calor.

Leer mas
Viajes
Los tenedores libres de Santiago que se han vuelto vir...

TikTok, Instagram y YouTube han impulsado la popularidad de diversos buffets y restaurantes donde se puede comer sin límites. Estos son algunos de los tenedores libres que más han llamado la atención de influencers y foodies chilenos.

Leer mas
Internacional
VIDEO: El Papa pide a los jóvenes que elijan con sabid...

El Papa realizó un llamado dirigido a los jóvenes para que reflexionen cuidadosamente sobre las decisiones que marcarán su futuro educativo y profesional. La exhortación fue realizada al término de la audiencia general de los miércoles, desarrollada en la plaza de San Pedro.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
14
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/