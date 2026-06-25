Ministro Quiroz y aprobación de la Megarreforma: “Relevante para el futuro del país”

La Sala del Senado aprobó este miércoles en general el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, conocido como Megarreforma.

Tras ello el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que es una iniciativa “sumamente relevante para el futuro del país”.



Explicó que con el proyecto se “busca recuperar nuestro crecimiento, recuperar nuestra esperanza en el empleo, en las remuneraciones, en la prosperidad y, desde luego, en la reconstrucción de Ñuble y Biobío”.



Según Quiroz, “en la etapa que viene, en la discusión en particular, vamos a ir recogiendo muchas de las ideas que hemos recibido”.



“Y pensamos que iremos consiguiendo más apoyo para terminar con un proyecto que definitivamente busca y le va a cambiar la cara al futuro de nuestro país”, cerró.



Para la aprobación en general en el Senado hubo 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención (del PPD Pedro Araya).



Ahora el proyecto pasará a las comisiones de Medio Ambiente, de Trabajo y de Hacienda de la Cámara Alta.



Se fijó como plazo el lunes 6 de julio para presentar indicaciones.

El Ministerio de Hacienda reiteró su plena disposición a seguir dialogando con todos los sectores durante esta etapa, con el ánimo de alcanzar un acuerdo lo más amplio y transversal posible.