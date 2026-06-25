Dos terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 se registraron en Venezuela: presidenta Delcy Rodríguez declaró estado de emergencia

Dos fuertes terremotos sacudieron a Venezuela la tarde de este miércoles. Los sismos causaron el colapso de edificios y viviendas en Caracas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que los terremotos tuvieron una magnitud de 7,1 y 7,5 y se produjeron con un minuto de diferencia.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró estado de emergencia en el país

El epicentro se situó al oeste de la localidad de Morón, situada en la costa caribeña del país, a unos 168 kilómetros (104 millas) al oeste de la capital, Caracas.

El primer terremoto tuvo una profundidad de 13 kilómetros (8 millas), mientras que el segundo registró una profundidad de 10 kms. Su epicentro se situó a 16 kilómetros (10 millas) al suroeste de Morón.

Edificios colapsaron

Los residentes de la capital salieron de los edificios que se zarandeaban y permanecieron en el exterior. Muchos visiblemente conmocionados al ver muros enteros derrumbados. Dejando los muebles a la vista desde la calle.



También se observaron columnas de polvo en dos barrios normalmente concurridos de la capital.

Ministro Diosdado Cabello

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que el sismo se sintió en varios estados y agregó que en el barrio de Altamira, en Caracas, se registraron situaciones “alarmantes” con viviendas y edificios derrumbados.



También instó a la población a permanecer al aire libre, ya que las réplicas podrían causar daños adicionales a algunas estructuras. El terremoto se sintió en la vecina Colombia, según reportes de los medios.

Aviso de tsunami para Puerto Rico

En tanto, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes producto de los fuertes movimientos telúricos.

