Home Nacional "detienen a dos extranjeros vinculados a agencias de viajes por tr..."

Detienen a dos extranjeros vinculados a agencias de viajes por tráfico de migrantes

Las autoridades aclararon que los hechos investigados corresponden a operaciones realizadas durante 2024. Asimismo, precisaron que el caso no guarda relación con el informe de Contraloría que denunció viajes irregulares de menores de edad provenientes de Haití.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Detienen a dos extranjeros vinculados a agencias de viajes por tráfico de migrantes

Dos ciudadanos haitianos fueron detenidos este miércoles por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una investigación por una presunta asociación criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes desde Haití.

Los imputados fueron capturados por detectives de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap). El procedimiento se realizó en coordinación con la Fiscalía Centro Norte, recogió Emol.

De acuerdo con antecedentes entregados por el Ministerio Público, ambos sujetos estarían vinculados a dos agencias de viajes que habrían organizado el traslado de migrantes hacia Chile. Las rutas contemplaban escalas previas en República Dominicana.

Las autoridades aclararon que los hechos investigados corresponden a operaciones realizadas durante 2024. Asimismo, precisaron que el caso no guarda relación con el informe de Contraloría que denunció viajes irregulares de menores de edad provenientes de Haití.

La Fiscalía informó que los detenidos serán formalizados este jueves. Los cargos incluyen asociación criminal, tráfico ilícito agravado de migrantes y lavado de activos.

Los arrestos se concretaron tras diligencias de entrada y registro efectuadas durante esta jornada por detectives de la Bitrap. La unidad policial se encuentra a cargo de las indagatorias del caso.

Source Texto: La Nación / Foto: PDI (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Economía
Ministro Quiroz y aprobación de la Megarreforma: ̶...

El titular de Hacienda sostuvo que “en la etapa que viene, en la discusión en particular, vamos a ir recogiendo muchas de las ideas que hemos recibido”. “Y pensamos que iremos consiguiendo más apoyo para terminar con un proyecto que definitivamente busca y le va a cambiar la cara al futuro de nuestro país”, añadió.

Leer mas
Nacional
Revelan que Gonzalo Feito será formalizado por el deli...

Hace pocas semanas, el periodista estuvo en el centro de la atención pública debido a su polémica salida del programa “Sin Filtro”. Ahora, vuelve a ser noticia por una investigación judicial relacionada con violencia intrafamiliar.

Leer mas
Nacional
Carabineros confirma sexto detenido por encerrona que ...

Se trata de un adolescente de 18 años, el que se suma al detenido de 23, capturado anoche. Los dos reconocieron los hechos. Estos dos últimos imputados, que eran intensamente buscado por la policía, pasarán hoy a control de detención y eventual formalización en el tribunal de San Bernardo.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
23
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/