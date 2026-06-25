Detienen a dos extranjeros vinculados a agencias de viajes por tráfico de migrantes

Dos ciudadanos haitianos fueron detenidos este miércoles por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una investigación por una presunta asociación criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes desde Haití.

Los imputados fueron capturados por detectives de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap). El procedimiento se realizó en coordinación con la Fiscalía Centro Norte, recogió Emol.

De acuerdo con antecedentes entregados por el Ministerio Público, ambos sujetos estarían vinculados a dos agencias de viajes que habrían organizado el traslado de migrantes hacia Chile. Las rutas contemplaban escalas previas en República Dominicana.

Las autoridades aclararon que los hechos investigados corresponden a operaciones realizadas durante 2024. Asimismo, precisaron que el caso no guarda relación con el informe de Contraloría que denunció viajes irregulares de menores de edad provenientes de Haití.

La Fiscalía informó que los detenidos serán formalizados este jueves. Los cargos incluyen asociación criminal, tráfico ilícito agravado de migrantes y lavado de activos.

Los arrestos se concretaron tras diligencias de entrada y registro efectuadas durante esta jornada por detectives de la Bitrap. La unidad policial se encuentra a cargo de las indagatorias del caso.