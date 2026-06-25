Carabineros confirma sexto detenido por encerrona que le costó la vida a un niño de 12 años en San Bernardo

Carabineros informó la mañana de este jueves la detención de un sexto involucrado en la brutal encerrona que le costó la vida al menor de 12 años, Alejandro Águila Jorquera. El hecho ocurrió en la madrugada del martes, San Bernardo, Región Metropolitana.



Se trata de un adolescente de 18 años, el que se suma al detenido de 23, capturado anoche. Los dos reconocieron los hechos.

Los sujetos J.P.A.V.V., A.R.C.G -ambos de 17 años-, L.M.N.E. (18) y D.A.L.S. (21) fueron formalizados ayer en el Juzgado de Garantía de San Bernardo. Por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación.



El menor J.P.A.V.V. está sindicado como el conductor del vehículo robado que arrastró a la víctima por tres kilómetros, al quedar enredado en el cinturón de seguridad.

Los dos últimos detenidos pasarán hoy a control de detención

Los dos últimos imputados, que eran intensamente buscado por la policía, pasarán hoy a control de detención y eventual formalización este jueves en el tribunal de San Bernardo.