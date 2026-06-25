Home Nacional "carabineros confirma sexto detenido por encerrona que le costó la..."

Carabineros confirma sexto detenido por encerrona que le costó la vida a un niño de 12 años en San Bernardo

Se trata de un adolescente de 18 años, el que se suma al detenido de 23, capturado anoche. Los dos reconocieron los hechos. Estos dos últimos imputados, que eran intensamente buscado por la policía, pasarán hoy a control de detención y eventual formalización en el tribunal de San Bernardo.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Carabineros confirma sexto detenido por encerrona que le costó la vida a un niño de 12 años en San Bernardo

Carabineros informó la mañana de este jueves la detención de un sexto involucrado en la brutal encerrona que le costó la vida al menor de 12 años, Alejandro Águila Jorquera. El hecho ocurrió en la madrugada del martes, San Bernardo, Región Metropolitana.

Se trata de un adolescente de 18 años, el que se suma al detenido de 23, capturado anoche. Los dos reconocieron los hechos.

Los sujetos J.P.A.V.V., A.R.C.G -ambos de 17 años-, L.M.N.E. (18) y D.A.L.S. (21) fueron formalizados ayer en el Juzgado de Garantía de San Bernardo. Por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación.

El menor J.P.A.V.V. está sindicado como el conductor del vehículo robado que arrastró a la víctima por tres kilómetros, al quedar enredado en el cinturón de seguridad.

Los dos últimos detenidos pasarán hoy a control de detención

Los dos últimos imputados, que eran intensamente buscado por la policía, pasarán hoy a control de detención y eventual formalización este jueves en el tribunal de San Bernardo.

Dictan prisión preventiva e internación provisoria para detenidos por muerte de niño en San Bernardo tras encerrona
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Kast confirma conversación con Delcy Rodríguez: “...

El Mandatario sostuvo en su cuenta de X que que “acabo de conversar por teléfono con la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano”.

Leer mas
Economía
Ministro Quiroz y aprobación de la Megarreforma: ̶...

El titular de Hacienda sostuvo que “en la etapa que viene, en la discusión en particular, vamos a ir recogiendo muchas de las ideas que hemos recibido”. “Y pensamos que iremos consiguiendo más apoyo para terminar con un proyecto que definitivamente busca y le va a cambiar la cara al futuro de nuestro país”, añadió.

Leer mas
Nacional
Revelan que Gonzalo Feito será formalizado por el deli...

Hace pocas semanas, el periodista estuvo en el centro de la atención pública debido a su polémica salida del programa “Sin Filtro”. Ahora, vuelve a ser noticia por una investigación judicial relacionada con violencia intrafamiliar.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
30
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/