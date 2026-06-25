Detenidos por encerrona estuvieron en programas de Prevención del Delito

El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, se refirió a la investigación por la muerte de un niño de 12 años tras una encerrona en la comuna de San Bernardo.



Respecto a los seis detenidos, el subsecretario reconoció que “algunos de ellos estuvieron en los programas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Uno de ellos estuvo cuatro veces en el programa. Uno de sus padres rechazó que la persona siguiera participando del programa”.



Añadió que “uno podría decir que no funciona el programa desde distintas perspectivas, porque no es efectivo o porque no somos capaces de persuadir a los padres para que los menores estén siendo incorporados en el programa. O no funciona por ejemplo desde distintas líneas, desde el Ministerio de Educación u otros ministerios”.



Por las críticas al Estado en este caso, Guerrero afirmó que “tenemos un problema generalizado, que es multinivel, no somos muchas veces capaces de llegar a todos los lugares donde existen factores de riesgo. Para cortar el ciclo del delito de manera anticipada o prevenir que ocurra el delito porque no tenemos los recursos suficientes”.



“El Estado falló en realizar los diagnósticos, en diseñar mejores programas, en inyectar mayores recursos en los programas que tenemos para efectos de la prevención, lamentablemente no existen los recursos necesarios”, subrayó.

Propuesta de rebajar la edad de responsabilidad penal

En cuanto a la propuesta de rebajar la edad de responsabilidad penal, Guerrero dijo que “es uno de los caminos que tenemos que discutir y ver si sirve efectivamente para combatir”.



Respecto a eventual presencia militar en las calles, Guerrero advirtió que “para efectos de la percepción, nunca va a ser suficiente la cantidad de Carabineros que exista en las calles, pero para efectos de persecución criminal es distinto. Lo que están pidiendo los alcaldes también conlleva otras discusiones”.