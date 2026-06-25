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Schweinsteiger desata polémica en el Mundial por dichos sobre Costa de Marfil: Fue acusado de racismo

El exfutbolista alemán recibió diferentes críticas por unas declaraciones que realizó hace unos días, antes del partido entre su país y Costa de Marfil en el certamen planetario.

Leonardo Medina
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Schweinsteiger desata polémica en el Mundial por dichos sobre Costa de Marfil: Fue acusado de racismo

El recordado exfutbolista alemán, Bastian Schweinsteiger, se vio envuelto en una polémica en los últimos días, en medio de la cobertura del Mundial 2026. 

Schweinsteiger, campeón del Mundo con su país en 2014, se está desempeñando como analista en la cadena ARD. Y durante esta labor, desató controversia por unos dichos acerca de Costa de Marfil. 

Previo al partido entre Alemania y el elenco africano el pasado fin de semana, que terminó con victoria para el combinado germano por 2-1, el exjugador analizó el juego del rival. 

En ese sentido, mencionó que el cuadro marfileño tenía un estilo “poco convencional, aleatorio y algo salvaje, sin táctica alguna”. 

Esta frase provocó que recibiera diferentes críticas, incluso al punto de ser acusado de racismo. Lo anterior, debido al prejuicio que suele atribuir el rendimiento de los jugadores africanos a sus condiciones físicas, sin considerar sus capacidades técnicas. Además, Costa de Marfil complicó en gran parte del encuentro a Alemania. 

A pesar de la polémica, Schweinsteiger no se ha pronunciado respecto a sus declaraciones, y según consignó Radio Biobío, la cadena ARD tampoco anunció medidas en su contra.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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