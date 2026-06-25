“Dentro de 30 ó 45 días”: Aroldo Maciel afirma que terremoto de Venezuela tendrá repercusión en Chile

Aroldo Maciel llamó a mantener la alerta en Chile tras los dos terremotos registrados en Venezuela durante este miércoles 24 de junio. El brasileño aseguró que existe una mayor probabilidad de actividad sísmica en el sur del país durante las próximas semanas.

Los movimientos telúricos ocurrieron en el Caribe venezolano. Ambos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 grados, y se produjeron con apenas 39 segundos de diferencia.

Pocas horas después de los sismos, Maciel realizó una transmisión a través de su canal de YouTube. En ella entregó una advertencia relacionada con un eventual evento sísmico en territorio chileno.

Aroldo Maciel anticipa megasismo en sur de Chile

“Hay una fuerte posibilidad de que esto que ocurrió en Venezuela podría ser uno de los eventos ocurridos en la Antártica”, partió diciendo Aroldo Maciel.

El brasileño vinculó la actividad registrada en Venezuela con otros fenómenos observados en el extremo sur del continente. Según afirmó, estos antecedentes aumentarían el riesgo de un evento de gran magnitud.

“Debido a esta actividad durísima en Venezuela, más la del sur de Chile, ahora hay más riesgo de que en la segunda semana de julio podría ocurrir el evento”, adelantó el brasileño, quien asegura contar con un software capaz de anticipar eventos sísmicos a nivel planetario.

Maciel, conocido en Chile por sus apariciones junto a Juan Andrés Salfate, también hizo un llamado a reforzar las medidas de precaución frente a posibles movimientos telúricos.

“Dentro de 30 ó 45 días podría ocurrir a la parte sur de Chile”, avisó Aroldo Maciel. Además, sostuvo que países como Francia y España deberían mantenerse atentos ante la posibilidad de enfrentar eventos sísmicos de gran intensidad.