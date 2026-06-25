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“Qué diría el mundo fitness si supiera que…”: Nicole Moreno fue fuertemente cuestionada por polémico hábito

“¿Volverías con tu Ex? 2” vivirá esta noche un intenso Cara a Cara que sacará a la luz antiguas diferencias, acusaciones cruzadas y tensos enfrentamientos entre los participantes. La jornada también incluirá una polémica dinámica de mensajes anónimos que generará controversia dentro de la casona.

Eduardo Córdova
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“Qué diría el mundo fitness si supiera que…”: Nicole Moreno fue fuertemente cuestionada por polémico hábito

“¿Volverías con tu Ex? 2” vivirá esta noche un intenso Cara a Cara que sacará a la luz antiguas diferencias, acusaciones cruzadas y tensos enfrentamientos entre los participantes. La jornada también incluirá una polémica dinámica de mensajes anónimos que generará controversia dentro de la casona.

Nicole Moreno, más conocida como Luli, será una de las principales protagonistas de la actividad. Uno de los mensajes estará dirigido directamente a ella y cuestionará la imagen fitness que proyecta públicamente.

“¿Qué diría el mundo fitness si supieran que fumas como una chimenea un vape todo el día? Ahí la tienen, a la que dice que cuida su cuerpo… ¡Coherencia, por favor!”, dirá el mensaje.

“Me van a dejar mal”

Ante la acusación, Luli intentará defenderse explicando que: “Nadie sabe si esto es vapor o vitamina B, porque también hay vapes de vitamina B”.

Sin embargo, Luis Mateucci intervendrá de inmediato para rebatir sus argumentos. “Está mal que le mienta a la gente porque eso no es vitamina B”, señalará. Además, asegurará que la modelo suele quedarse sin aire durante las competencias.

A la discusión también se sumará Bárbara, quien entregará una dura opinión sobre la situación.

“Cada uno se puede matar como quiere, libre albedrío, lo respeto si a ella le gusta tener estas dos cosas: la parte fitness y la de autodestrucción”, comentará.

Las críticas afectarán visiblemente a Nicole Moreno durante la actividad. En medio de la tensión, la participante reaccionará preguntando: “¿Por qué me hacen esto?”.

Posteriormente, la modelo expresará su preocupación por el impacto que podría tener la polémica fuera del programa. “Me van a dejar mal, lo van a ver los jueces internacionales y todo”, agregará.

Source Texto: La Nación / Foto: Mega
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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