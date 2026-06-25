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FIFA permitirá banderas arcoíris en “Partido del Orgullo” pese a reclamos de Irán y Egipto

El ente rector del fútbol mundial mantendrá la autorización que los hinchas ingresen con banderas arcoíris al partido, cotejo que coincidirá con la celebración anual de la comunidad LGBTQ+. En la previa, las federaciones de ambos países habían expresado su molestia por la situación.

Leonardo Medina
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FIFA permitirá banderas arcoíris en “Partido del Orgullo” pese a reclamos de Irán y Egipto

La FIFA permitirá el ingreso de los hinchas con banderas arcoíris al duelo entre Irán y Egipto en el Mundial 2026, pese a los reclamos de las federaciones de ambos países. 

Dicho encuentro, válido por la última fecha del Grupo G, se disputará en el Lumen Field de Seattle, y ha sido descrito por el organismo como el “Partido del Orgullo”. 

De acuerdo a lo informado por el medio The Telegraph, el compromiso coincidirá con la celebración anual de la comunidad LGBTQ+ en Seattle.

Sin embargo, las dos selecciones expresaron su molestia por la situación. Por un lado, la Federación de Egipto indicó que le escribió a la FIFA para rechazar “categóricamente cualquier actividad relacionada con apoyar la homosexualidad durante el partido”.

A su vez, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, condenó la situación, según consignó Radio Cooperativa.

No obstante, la citada emisora precisó que, desde la FIFA, establecieron que el Mundial 2026 es un evento inclusivo

En ese sentido, señalaron que las manifestaciones generales de derechos humanos, mientras se respete el código de conducta, estarán permitidas en los estadios. Lo anterior incluye a las banderas arcoíris y otros símbolos vinculados a la orientación sexual e identidad de género.

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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