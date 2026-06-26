Doble terremoto en Venezuela: Suben a 235 los fallecidos y llegan al país más de mil rescatistas de 16 países

Las autoridades venezolanas elevaron la noche del jueves a 235 el número de fallecidos y a más de 4.300 la cifra de heridos por causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudió Venezuela la tarde del miércoles.



“Hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más de 4.300 heridos, la mayoría leves, pero también hay moderados y graves. Muchos de ellos han requerido de intervenciones quirúrgicas y, lamentablemente, hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar”. Así lo lamentó el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, en declaraciones telefónicas a la cadena venezolana VTV.

Estado de La Guaira es el que más concentra el número de heridos y fallecidos

Recordó que el estado de La Guaira es el lugar donde más se concentra el número de heridos y fallecidos. “Los hospitales están muy llenos de pacientes y hemos implementado la incorporación de hospitales de campaña”, indicó.



Añadió que desde el mismo momento en que sucedió el sismo se activaron “de manera automática” todas las emergencias del sistema público de salud del país a nivel nacional, Alvarado insistió sobre la rápida coordinación de todo el sistema público para atender a los heridos.



Esas sinergias también tienen que ver, a petición de la propia presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la activación de los recursos de salud tanto a nivel público como los del ámbito privado, siendo un ejemplo de ello la Sociedad Venezolana de Clínicas Privadas, que abarca varias clínicas de la región capital.



Los fuertes terremotos han estado seguidos de 30 réplicas que han sacudido especialmente el estado de La Guaira, Caracas y Yaracuy, donde se ha establecido el epicentro de estos temblores. Por ello, el Gobierno ha declarado el estado de desastre.

25 equipos que reúnen a más de mil rescatistas

La comunidad internacional continúa desplegando ayuda humanitaria para enfrentar la emergencia. Naciones Unidas informó que alrededor de 16 países han enviado equipos de búsqueda y rescate para colaborar en la localización de sobrevivientes entre los escombros, informó Emol.

En total, son 25 equipos que reúnen a más de mil rescatistas. De ellos, 17 corresponden a unidades urbanas de búsqueda y rescate provenientes de Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Catar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México.



El presidente de China, Xi Jinping, expresó este viernes la disposición de su país a colaborar en la reconstrucción de Venezuela.

