Qué hacer en Santiago: conoce los tenedores libres de sushi más populares de la capital

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de una experiencia gastronómica diferente, los tenedores libres de sushi son una excelente alternativa para comer todo lo que quieras de forma ilimitada.

Desde rolls clásicos y premium hasta ramen, sushi burgers, sushipleto, entradas y promociones para estudiantes o cumpleaños, la Región Metropolitana cuenta con diversas opciones para todos los gustos y presupuestos.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres de sushi con gran variedad de preparaciones, desde sushi burguer a sushipleto

Al Sushi

Dirección: Antonia López de Bello 55, Local 2, Recoleta, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y eres fanático del sushi, Al Sushi es uno de los tenedores libres más populares de la capital.

En su carta encontrarás una gran selección de rolls clásicos, premium, hot rolls, handrolls y alternativas sin arroz, además de preparaciones como las Sushi Burgers y los Sushipletos, una de las especialidades más llamativas del local. También ofrece distintas opciones de entradas y acompañamientos para complementar la experiencia gastronómica.

Además, el local acepta pago con Junaeb, convirtiéndose en una atractiva alternativa para estudiantes.

Marasushi

Dirección: Condell 1401, Providencia, Región Metropolitana.

Su modalidad permite comer durante tres horas, con todos los platos preparados al momento y servidos directamente en la mesa.

El tenedor libre incluye una amplia variedad de rolls, sushiburgers, ramen, gohans y entradas como gyozas, además de un bebestible a elección, que puede ser una bebida, agua o un mojito tradicional sin alcohol.

Además, el local acepta pago con Junaeb de lunes a viernes, así como tarjetas Edenred, Pluxee y Amipass. También cuenta con una promoción para cumpleaños, quienes celebren su día y asistan junto a tres acompañantes adultos que paguen el tenedor libre obtienen su comida gratis.

Nikova sushi

Dirección: Av Providencia 1549, Local 14, Región Metropolitana.

Dirección: Av, Ejército Libertador 198, Región Metropolitana.

Su propuesta permite pedir los platos directamente a la mesa, con una carta que reúne más de 27 tipos de rolls, incluyendo opciones tradicionales, nikkei y vegetarianas.

Además de los rolls, el tenedor libre incorpora siete variedades de entradas, entre las que destacan gyozas, empanaditas, ebi furai y otras preparaciones calientes que complementan la experiencia, además, es posible probar sus Sushi Burgers.

Aceptan pago con JUNAEB, Ticket JUNAEB y Amipass, mientras que los cumpleañeros comen gratis al asistir acompañados por dos personas que paguen su tenedor libre.

Qué hacer en Santiago: opciones de sushi ilimitado con promociones y beneficios

Musuko

Dirección: Antonio Varas 303 L8, Providencia, Región Metropolitana.

Dirección: Av. Portugal 412 L20, Santiago, Región Metropolitana.

Dirección: Pedro de Oña 88, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de un tenedor libre de sushi con distintas categorías, Musuko ofrece dos modalidades para elegir según la experiencia que prefieras.

La primera corresponde al tenedor libre tradicional, que incluye una amplia variedad de rolls clásicos preparados al momento. Por otro lado, el tenedor libre premium incorpora una selección más exclusiva con rolls premium, entradas y preparaciones especiales.

Además, ambos formatos destacan por el servicio a la mesa, donde cada pedido se prepara fresco una vez solicitado, permitiendo disfrutar los platos recién hechos durante toda la experiencia.

Mao Sushi

Dirección: José Miguel Carrera 2730, San Miguel, Región Metropolitana.

Dirección: Las Condes 12275, Local 94, Las Condes, Región Metropolitana.

Su modalidad permite comer de forma ilimitada durante tres horas, con una amplia selección de rolls fríos y fritos preparados al momento.

La experiencia incluye cinco entradas a elección, entre las que destacan mini ceviches, gyozas, Ebi Furay (camarón apanado), Nikiri acevichado y Tori Balls.

Otro de sus principales atractivos es la promoción para cumpleaños, el festejado puede acceder a un beneficio especial cualquier día del mes al asistir acompañado por al menos cuatro personas que consuman el tenedor libre.