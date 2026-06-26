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Actriz venezolana Nathalie Vera busca a su amiga tras terremotos: “No sabemos si está viva”

La intérprete, recordada por su papel en la teleserie de Mega “Pobre Novio”, reveló que enfrenta una dramática situación, pues a raíz del derrumbe de edificios en su país natal, una de sus amigas quedó atrapada bajo los escombros.

Leonardo Medina
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Actriz venezolana Nathalie Vera busca a su amiga tras terremotos: “No sabemos si está viva”

La actriz venezolana, Nathalie Vera, reveló que una de sus amigas está atrapada bajo los escombros, tras los terremotos que se registraron el pasado miércoles en su país natal. 

Mediante sus historias de Instagram, la intérprete, recordada por su papel en la teleserie de Mega “Pobre Novio”, compartió un video para dar a conocer la situación. 

En el registro, Vera comenzó diciendo que, después de varias horas sin poder comunicarse con su familia en Venezuela, pudo contactarse con su madre, quien vive en Punta de Mulatos.

“Mi mamá gracias a Dios se pudo comunicar conmigo, me tenía de los nervios. Están bien, solamente se quedaron sin agua y sin luz y por eso no podían comunicarse. Estoy súper agradecida de que mi casa se mantuvo fuerte”, sostuvo.

La angustia por su amiga

Sin embargo, posteriormente contó que debido al derrumbe y colapso de edificios, una de sus amigas se vio afectada. A la vez, dijo que su amiga se encontraba con su esposo e hija en un edificio, y todavía no ha tenido noticias de ellos.

“Mi amiga, con la que compartí tanto en Venezuela antes de venirme, está bajo los escombros del edificio. No sabemos si está con vida. Su cuñado está haciendo todo lo posible”, relató entre lágrimas. 

Asimismo, señaló: “Amiga, te lo prometí y lo cumpliré. Volveré a verte y abrazarte con tu hija y tu familia”.

“Yo viví en Venezuela, en La Guaira, hasta los 21 años. Estoy tan conmovida porque hay tantos amigos, tantos familiares, tantas personas con las que estudié. No sé qué hacer. Estoy aquí con la impotencia, con el dolor de estar tan lejos, de no poder hacer más. Les pido que estén en oraciones”, expresó la actriz.

Además, hizo un llamado para ayudar en las labores de rescate. “Lo único que espero es que pueda llegar maquinaria, que los otros países, por favor, puedan ayudar a nuestro país. Yo no sé por qué tenemos que pasar por tanto, por qué ser venezolano es tan difícil”, cerró.

Gobierno envió equipo de rescatistas a Venezuela
Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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