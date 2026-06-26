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Fiscalía presentó acusación contra senador Calisto y 7 imputados por fraude al Fisco

El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, señaló que el Ministerio Público tiene “numerosa prueba documental, testigos y prueba pericial la que permitirá acreditar en un futuro juicio oral cada uno de los hechos que se imputan a los acusados en esta causa”.

Patricia Schüller Gamboa
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Fiscalía presentó acusación contra senador Calisto y 7 imputados por fraude al Fisco

Fiscalía presentó una acusación en contra de ocho imputados por los delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterado. Entre los acusados se encuentra el senador Miguel Ángel Calisto.

El parlamentario es independiente e integra el comité de Evópoli en el Senado.

El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, señaló que el Ministerio Público tiene “numerosa prueba documental, testigos y prueba pericial la que permitirá acreditar en un futuro juicio oral cada uno de los hechos que se imputan a los acusados en esta causa”.

“Respecto de los principales imputados, entre los que se encuentra Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo, además de Calisto, el Ministerio Público acusó por delitos que tienen asignadas penas de crimen. Ello, atendido el elevado monto de lo defraudado al Fisco de Chile, que supera los 100 millones de pesos, así como el carácter de reiterado de los delitos por los cuales fueron acusados”, detalló el persecutor.

“Un esquema sistemático de defraudación de recursos públicos”

Libedinsky explicó que los antecedentes recabados durante la investigación “dan cuenta de un esquema sistemático de defraudación de recursos públicos. Consistente en servicios contratados y rendidos ante el Estado meramente ficticios. Determinándose que Carla Graf nunca realizó asesorías parlamentarias reales para el Sr. Calisto Águila. Siendo sus contratos un mero mecanismo instrumental para la obtención irregular de fondos fiscales”.

Añadió que dichos caudales públicos, que corresponden a “honorarios pagados por el Congreso a la Sra. Graf Toledo, fueron transferidos, entre otros, al entonces Diputado Calisto Águila y a Roland Cárcamo Catalán, siendo utilizados para su provecho y beneficio personal. En otras palabras, se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora”.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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