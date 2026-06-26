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Ángel Valencia nombra a Roberto Garrido como nuevo fiscal regional del Biobío

El persecutor asumirá sus funciones el próximo 3 de agosto. Su designación se enmarca en el concurso público convocado por la Corte de Apelaciones de Concepción, cuyo Pleno elaboró la terna presentada al fiscal nacional, conforme con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

Patricia Schüller Gamboa
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Ángel Valencia nombra a Roberto Garrido como nuevo fiscal regional del Biobío

El fiscal nacional, Ángel Valencia, designó a Roberto Garrido como nuevo fiscal regional de Biobío. Asumirá sus funciones el próximo 3 de agosto.

Garrido es abogado de la Universidad de Concepción. Cuenta con un Magíster en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Chile y un Diplomado en Derechos Humanos.

En 2002, se desempeñó como abogado de la Municipalidad de Tirúa. En octubre de ese año ingresó al Ministerio Público como abogado asistente de la Fiscalía Local de Purén.

Fiscal regional de La Araucanía

En junio de 2006 fue destinado a la Fiscalía Local de Temuco.

En mayo de 2021 fue nombrado fiscal regional de La Araucanía, cargo que desempeña hasta la fecha.

Su designación se enmarca en el concurso público convocado por la Corte de Apelaciones de Concepción, cuyo Pleno elaboró la terna presentada al fiscal nacional, conforme con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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