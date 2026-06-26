Home Vanguardia "lionel richie se descompensó en pleno show en eeuu: tuvo que susp..."

Lionel Richie se descompensó en pleno show en EEUU: Tuvo que suspender conciertos

Después de sentirse mareado durante un recital en Saint Paul, Minnesota, el cantante hizo una pausa y finalmente no regresó al escenario. Frente a dicha situación, y por recomendaciones médicas, se vio obligado a posponer dos presentaciones.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Lionel Richie se descompensó en pleno show en EEUU: Tuvo que suspender conciertos

El cantante estadounidense, Lionel Richie, causó preocupación entre sus fans recientemente, luego de sufrir un problema de salud en pleno concierto, que lo obligó a detener el show. 

La situación ocurrió en el Grand Casino Arena de Saint Paul, Minnesota. En un momento del concierto, cuando el artista interpretaba “Dancing on the Ceiling”, admitió sentirse “mareado”.

Richie, de 77 años, tuvo que sentarse en un escalón del escenario mientras seguía cantando. Luego, el malestar siguió, y decidió hacer una pausa. 

El cantante se retiró del escenario, y después de varios minutos, el saxofonista Dino Soldo apareció para confirmar la cancelación del show. “Lamentablemente, Lionel no se encuentra bien, no podrá continuar”, le comunicó a los fans.

Según lo informado por TMZ, el músico fue trasladado hasta un hospital en ambulancia para corroborar su estado de salud.

Esta presentación correspondía al primer espectáculo de una gira de Lionel Richie junto a Earth, Wind & Fire.

Suspensión de nuevos conciertos

En tanto, de acuerdo a lo consignado por T13, desde United Center indicaron que el artista suspendió sus conciertos de este viernes y sábado, debido a recomendaciones médicas.

“Siguiendo el consejo médico de descansar y recuperarse por completo, Lionel Richie ha pospuesto sus próximos dos conciertos”, señalaron.

Además, aseguraron que Richie y Earth, Wind & Fire “regresarán a los escenarios el martes 30 de junio en Pittsburgh”.

También, mencionaron que el cantante “está desconsolado por tener que posponer estos dos conciertos y anhela volver a actuar para sus fans”.

“Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar a los fans que tienen entradas para estos dos conciertos. Las nuevas fechas se anunciarán próximamente”, precisaron.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Ángel Valencia nombra a Roberto Garrido como nuevo fis...

El persecutor asumirá sus funciones el próximo 3 de agosto. Su designación se enmarca en el concurso público convocado por la Corte de Apelaciones de Concepción, cuyo Pleno elaboró la terna presentada al fiscal nacional, conforme con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

Leer mas
Vanguardia
Un himno generacional cumple 30 años: “Wannabe” de las...

El hit, que catapultó al grupo al estrellato global, fue lanzado el 26 de junio de 1996. De momento, se anunció una camiseta conmemorativa y una edición en vinilo para celebrar el hito, y por ahora, no se ha confirmado una reunión.

Leer mas
Vanguardia
Actriz venezolana Nathalie Vera busca a su amiga tras ...

La intérprete, recordada por su papel en la teleserie de Mega “Pobre Novio”, reveló que enfrenta una dramática situación, pues a raíz del derrumbe de edificios en su país natal, una de sus amigas quedó atrapada bajo los escombros.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/