Lionel Richie se descompensó en pleno show en EEUU: Tuvo que suspender conciertos

El cantante estadounidense, Lionel Richie, causó preocupación entre sus fans recientemente, luego de sufrir un problema de salud en pleno concierto, que lo obligó a detener el show.
La situación ocurrió en el Grand Casino Arena de Saint Paul, Minnesota. En un momento del concierto, cuando el artista interpretaba “Dancing on the Ceiling”, admitió sentirse “mareado”.
Richie, de 77 años, tuvo que sentarse en un escalón del escenario mientras seguía cantando. Luego, el malestar siguió, y decidió hacer una pausa.
El cantante se retiró del escenario, y después de varios minutos, el saxofonista Dino Soldo apareció para confirmar la cancelación del show. “Lamentablemente, Lionel no se encuentra bien, no podrá continuar”, le comunicó a los fans.
Según lo informado por TMZ, el músico fue trasladado hasta un hospital en ambulancia para corroborar su estado de salud.
Esta presentación correspondía al primer espectáculo de una gira de Lionel Richie junto a Earth, Wind & Fire.
Suspensión de nuevos conciertos
En tanto, de acuerdo a lo consignado por T13, desde United Center indicaron que el artista suspendió sus conciertos de este viernes y sábado, debido a recomendaciones médicas.
“Siguiendo el consejo médico de descansar y recuperarse por completo, Lionel Richie ha pospuesto sus próximos dos conciertos”, señalaron.
Además, aseguraron que Richie y Earth, Wind & Fire “regresarán a los escenarios el martes 30 de junio en Pittsburgh”.
También, mencionaron que el cantante “está desconsolado por tener que posponer estos dos conciertos y anhela volver a actuar para sus fans”.
“Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar a los fans que tienen entradas para estos dos conciertos. Las nuevas fechas se anunciarán próximamente”, precisaron.